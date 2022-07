(video fonte https://peertube.it/w/28AfHSfZgL8Mr5x9qAswRL)

Cara Giudice Susanna Zanda,

sentiamo il bisogno di esprimere la nostra solidarietà a Lei e a tutta la Magistratura che, con non poca

fatica ma a testa alta, sta combattendo nelle aule di giustizia del nostro Paese contro il dispotico e

distopico sovvertimento della legalità posto in essere dal governo italiano che, ignobilmente e

impunemente, ha travalicato ogni minima traccia di rispetto per la persona e i diritti fondamentali,

che la connotano e sostanziano.

In questi ultimi due anni e mezzo si è assistito al vilipendio della Carta Costituzionale che, come Lei

evidenzia nel Suo decreto, è e deve restare essenzialmente “personocentrica”, vietando il sacrificio

del singolo per un presunto –e per giunta irrealizzabile in tal caso- interesse collettivo. I più sono

rimasti inermi, quelli come noi hanno iniziato una battaglia senza sosta a difesa della legalità.

In questo momento Lei rappresenta uno di quei luminosissimi raggi di sole -come altri meravigliosi

Suoi colleghi che stanno difendendo coi loro provvedimenti la legalità stuprata dal governo di questo

nostro amato Paese -che ci rimette in pari coi nostri ideali -non più solo illusoriamente sperati e

agognati ma concretamente applicati e vivi in cotanta giurisprudenza.

Lei ci ha rimesso in pace anche col bisogno di giustizia per il quale, incessantemente, ci battiamo tutti

noi, che siamo semplici cittadini tanto quanto Lei: paladini su vari fronti della Libertà che ci spetta per

diritto di nascita.

Ci siamo svegliati un brutto giorno, rendendoci conto d’essere stati fino a quel momento figli quasi –

ahimè- inconsapevoli della nostra amata Costituzione, recuperando il senso d’appartenenza ad una

Libertà troppe volte data per scontata e che non può MAI essere concessa dall’alto, ma sempre dovrà

essere garantita, quale diritto fondamentale ed inviolabile, ad ogni essere umano.

A Lei il nostro grazie, prima sommesso e ossequioso, poi urlato, difeso, sbandierato e solidale.

La immaginiamo forte come una quercia che non cede all’incalzare dei venti della calunnia e degli

acquazzoni denigratori che provengono dai massimi esponenti istituzionali di questa farsa grottesca,

Lei che resiste indomita con una determinazione che può non essere esente da fragilità,

ma che è forza che non si piega, caso mai si spezza (frangar non flectar diceva Foscolo!)

Chiunque la osteggi Le dà la possibilità di dare un ennesimo volto al nemico: è un privilegio.

All’uopo, un ministro che si permette di denigrare un provvedimento giudiziario, irriverentemente

dimentico della separazione dei poteri -anch’esso fondamentale tassello per la nostra democrazia- e

dell’indipendenza della Magistratura, rappresenta il primo attore di questo teatrino immorale e

illegale che va in scena, incessantemente, da oltre due anni e mezzo.

Per questo ci sentiamo di rispedire al mittente le parole che il ministro della Salute, Roberto Speranza,

ai microfoni di una trasmissione televisiva di sistema qualche giorno fa, ha rivolto nei confronti del Suo

provvedimento, etichettandolo come “vergognoso”, nell’incredulità di quanti, come noi, ancora non

si sono abituati a questo agire governativo da “bravo” di manzoniana memoria!

E’ IL MINISTRO CHE DEVE VERGOGNARSI:

per aver frodato gli Italiani, per averli ingannati, compiacente di un governo che, sostituendosi al naturale legislatore, ha imposto l’obbligo vaccinale a certe categorie di lavoratori e di cittadini, sul falso presupposto che fosse indispensabile per prevenire il contagio da Sars-Cov2 -laddove le stesse case produttrici ci dicono invece trattarsi di “vaccini utilizzati per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2”.

Colui, che impone ad ogni piè sospeso, con circolare del suo ministero, alla quale non allega alcuno

studio scientifico a supporto, un ennesimo richiamo vaccinale o come ama chiamarlo lui: “booster”,

millantando una durata immunitaria di cui ancora una volta le case produttrici non fanno menzione,

ammettendo al contrario che “la durata della protezione offerta dal vaccino non è nota e sono tuttora

in corso studi clinici volti a stabilirla”, deve vergognarsi, non chi mette in luce le contraddizioni e

aberrazioni del sistema!

Come possa il ministro parlare di evidenze scientifiche nella comunità internazionale, stante le

contraddizioni testè rilevate, è inverosimile! Tanto più che mai a supporto dei diktat governativi e

ministeriali vengono forniti ai cittadini, in ossequio all’ obbligo di trasparenza, adeguate giustificazioni

scientifiche.

Non si vergogna, dunque, il ministro Speranza d’aver consentito si imponesse la vaccinazione anche

alle lavoratrici in gravidanza o in allattamento a pena di sospensione dal lavoro e quindi dalla

retribuzione, nonostante le schede tecniche vaccinali ammettessero che “i dati relativi all’uso di

questi vaccini in donne in gravidanza fossero limitati” e che gli studi che non indicano effetti dannosi

sono (solo) quelli sugli animali e non su un campione umano?!

Cosa ci racconta la comunità scientifica internazionale, chiamata in causa dal ministro ai microfoni,

sull’eccipiente ALC-0159 contenuto nel vaccino Comirnaty, prodotto notoriamente cancerogeno e

vietato per l’uso umano e animale (per lo meno prima che la dicitura scomparisse magicamente dalla

scheda tecnica di uno dei produttori dell’eccipiente –la Cayman Chemical Co.)?

Cosa ci racconta il ministro circa il fatto che negli abstract (i riassunti degli studi) della Biontech/Pfizer,

fossero previste non più di due somministrazioni vaccinali contenenti questo eccipiente?

Eppure, il medesimo ministro ne prevede una quarta dose, allargando la platea dei vaccinabili agli over

60 e imponendola (per ora!) ai soliti sanitari, si badi bene, solo Italiani, perché le risultanze scientifiche

della comunità internazionale a cui pure si appella sono così all’avanguardia da riconoscere un

sanitario ucraino rispetto a un sanitario italiano sospeso per mancata ottemperanza all’obbligo

vaccinale, senza chiedergli alcun inoculo.

D’altra parte è il periodo in cui basta indossare una maglietta giallo-azzurra e spegnere i condizionatori

per sentirci tutti più buoni e politicamente corretti! E’ così che ci vorrebbero questi inetti governanti:

burattini non pensanti e facilmente manovrabili. Ma noi siamo la resistenza, noi siamo i paladini della

legalità: esseri pensanti, dissenzienti, studiosi, eretici, indomiti professionisti che non arretrano di un

cm e lavorano affinchè anche l’ultimo di questi impostori non sarà assicurato alla giustizia per i mali

inflitti al nostro popolo, con l’inganno.

E cosa aggiungere nei confronti nientepopodimeno del presidente della Federazione Nazionale

dell’Ordine dei Medici, il dott. Filippo Anelli, allorquando si permette di criticare, anche lui, questo Suo

provvedimento rivoluzionario, aggiungendo che non si tratta affatto di vaccini sperimentali,

dimentico, non solo degli effetti avversi ormai notori, quanto delle contraddizioni scientifiche che si

sono susseguite in questo anno e mezzo di sperimentazione?

Chissà se il dott. Anelli e il ministro Speranza ricordano il teatrino delle circolari del Ministero della

Salute sul vaccino VaxZevria di Astrazenca, che nel giro di soli 4 mesi vide susseguire ben 5 circolari –

inclusa quella che ne sospendeva l’uso dopo la morte della povera Camilla Canepa – passando

grottescamente da una platea vaccinale dai 18 ai 55 anni a quella over 60; raccomandando a un certo

punto la vaccinazione eterologa per chi aveva fatto la prima dose Astrazeneca per poi mantenere, per

i duri di comprendonio, la possibilità di fare il richiamo con lo stesso vaccino di fatto sconsigliato! Come

ad ammettere: tutto va bene purchè comunque ci si vaccini nuovamente!

Quindi chi si dovrebbe vergognare? E allora, cara giudice Zanda, queste accuse al Suo indirizzo sono

medaglie al valore: Lei ha sollevato il clamore festoso tra i paladini della legalità e della verità e le ire

dei millantatori di falsi ideologici e di frode di Stato, incantatori di serpenti di una popolazione ormai

solo terrorizzata dalla paura di morire e dimentica della voglia di vivere! Ne sia fiera e non si lasci

distrarre da nulla perché abbiamo imparato che il Male, di questi tempi soprattutto, cerca sempre di

fare lo sgambetto al Bene! La prenda come una conferma che il suo agire è giusto e corretto e continui

a percorrere questa strada: ad maiora!

Per tutto questo e tanto altro ancora, dott.ssa Zanda, a Lei il nostro grazie accorato e solidale, perchè

col suo decreto ha enucleato realtà scomode ma ormai notorie e sotto gli occhi di tutti.

Vada avanti, fiera e indomita sapendo che non è sola e milioni di Italiani la sostengono e sono pronti

a scendere in piazza per Lei e per chi, come Lei, porterà nelle aule di giustizia la Verità!.

Vada avanti, in primis, perchè quando un ministro si permette di rompere un argine invalicabile

emettendo giudizi di valore su un provvedimento di un’autorità giudiziaria, il motivo è essenzialmente

uno e ha l’amaro e sconcertante sapore di una intimidazione rivolta a tutta la Magistratura,

bacchettata come uno scolaretto indisciplinato e, nelle intenzioni, ripreso per l’orecchio e trascinato

a sedere al proprio posto dove, evidentemente, muto e rassegnato, dovrebbe solo ossequiare la

narrativa di sistema.

Laddove il ministro Speranza si permette di diffamare il Suo provvedimento con quello che appare, ictu oculi

un proclama ideologicamente falso e che millanta evidenze scientifiche

della comunità internazionale sulla sicurezza di questi vaccini che però non vengono dimostrate mai,

noi tutti replichiamo che il Suo decreto ha il pregio d’aver invece e finalmente affermato in un’aula di

Tribunale le nuove evidenze scientifiche poichè è ormai ben noto che i vaccini ad mRNA messaggero

danneggiano e impediscono la riparazione del DNA cellulare; è stato dimostrato che sulle cellule

epatiche umane avvenga l’integrazione nel DNA, secondo il meccanismo della trascrittasi inversa con

la possibilità che ciò accada anche in altri organi, cagionando danni gravissimi alla salute.

Finalmente un provvedimento, che considera la scienza per quella che è: empirica e in continuo

divenire. La vera vergogna del nostro Paese è che debba essere stato un giudice a portare a conoscenza

della popolazione le risultanze scientifiche evidenti che invece la comunità internazionale alla quale si

riferisce il ministro, cerca impunemente di tacitare!

Un provvedimento, il Suo, giudice Zanda, che ha restituito al “lavoro” il connotato di diritto per nascita

connesso alla “dignità” umana, gravemente vilipesa dalla punizione (perchè di questo si tratta!) della

sospensione di quei lavoratori che, obbligati alla vaccinazione, non si sono piegati e sono rimasti privi

di ogni minima forma di sostentamento o emolumento.

Ancora una volta, pertanto, il nostro accorato monito ad andare avanti, giudice Zanda, a spargere

come seme fecondo le sue conoscenze, i suoi studi, la verità scientifica e giuridica, che taluni

menzogneri che ci governano vorrebbero fosse taciuta.

Continui a portare consapevolezza e legalità nelle aule di giustizia. Arriverà un giorno in cui ogni cosa

sarà messa al suo posto: ogni re sul suo trono e ogni buffone tornerà al suo circo.

La verità, ha detto un giorno qualcuno, è un piatto semplice.

Con stima e gratitudine

Per ASSOCIAZIONE ARBITRIUM – Avv. Manola Bozzelli

FONTE https://www.imolaoggi.it/2