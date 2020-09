di Elino Attardi

Leggo con enorme rammarico e anche un po’ di rabbia la lettera di addio della maestra Rossella Ortolani ai suoi alunni, e non posso che esprimere amarezza per la grave situazione che stiamo vivendo tutti,ma a pagarne le spese saranno soprattutto i bambini.

“11 settembre 2020-Oggi abbiamo passato 2 ore in collegio plenario a cercare di capire come ci si doveva comportare nel caso un bambino palesasse un mal di testa.

Oggi abbiamo scoperto cosa deve fare un referente Covid e che il bimbo che presenta stati lievemente febbrili sarà accompagnato da qualcuno, nella stanza Covid (che basterebbe chiamare infermeria ma se no non fa abbastanza paura) in attesa che venga la mamma a prenderlo e di corsa perché se non trovano nessuno dei familiari al telefono, qualcuno potrebbe chiamare direttamente il 118.

Abbiamo capito poi che dopo scattano tanti di quei controlli a tappeto che se ci va bene, forse, chiudono solo la classe del bimbo trovato positivo al Virus dei virus, altrimenti chiudono tutta la scuola, nel caso ce ne siano diversi.

Sappiamo che i bambini entreranno ed usciranno da scuola, in tempi diversi, da tre entrate anche lontane fra loro, in modo che chi ha più figli corra da una parte all’altra a portarli e a riprenderli… Precisi percorsi segnati li vedranno tutti rigorosamente mascherati entrare in fila, distanziati e se i bimbi ritardano, possono entrare a scuola solo un’ora dopo. Come alle superiori.

Anche i genitori saranno mascherati all’uscita da scuola: così le maestre dei bambini delle classi prime non riconosceranno mai i parenti dei loro alunni e contravverranno, in modo involontario, a tutte le norme per la sicurezza legate alla riconsegna dei bambini alle famiglie.

A mensa si faranno 3 turni: il primo 50 minuti dopo la fine della ricreazione, nonché della merenda del mattino e l’ultimo alle 14…comodissimo!

Cosa faranno in classe? Niente!

Non possono toccarsi, scambiarsi il pennarello, accumulare i libri uno sopra l’altro, alzarsi per giocare con i loro amichetti…fare gruppi di lavoro, aiutarsi a vicenda, abbracciare la maestra.

Niente giochi di classe, niente giochi da casa, niente quaderni in buchina, o fogli sotto il banco…tutto al millimetro è pianificato per tenerli fermi al banco buoni buoni,perché appena si alzano e si avvicinano a qualcuno… scatta l’urlo della maestra, alla quale, con uno specifico corso di aggiornamento è stato inculcato (senza se e senza ma) che deve fare rispettare tutte le regole, pena la responsabilità di un contagio.

In giardino niente contatto e una classe alla volta, in palestra niente giochi di contatto. Alcune insegnanti dimenticatesi della didattica (che non interessa più a nessuno), si sono chieste: “Ma se la palla casca per terra mentre giocano a palla avvelenata e la prende un altro bambino che si fa: si deve disinfettare?”

Certo! Si ferma il gioco e ogni volta che la tocca qualcuno, la maestra, anziché fare l’arbitro, prende il disinfettante il cencetto e la disinfetta… sono stati geniali!

Sono riusciti a spengere tutti i neuroni degli italiani, a staccare tutte le sinapsi a creare il buio nei circuiti elettrici dei nostri cervelli. Hanno vinto!

Sono almeno 30 anni che stanno lavorando per questo e ce l’hanno fatta: elettroencefalogramma piatto!

Elettroencefalogramma piatto di medici, insegnanti, dirigenti, genitori, tutte le componenti della scuola stanno sobbollendo nel calderone delle paure, dei divieti, del pensiero unico, a fuoco sempre più alto…e non se ne sono neppure accorti!

Va bene così: dà un senso di sicurezza essere così disciplinati, inquadrati, regolamentati…oh questo governo è davvero serio!

Peccato che l’argomento principale sia: i bambini… allora non c’è che sperare che almeno loro gridino, urlino, cantino, saltino sui banchi, si abbraccino, si sbaciucchino, giochino ad acchiappino, al lego, ai puzzle, si scambino la merenda, e giochino a calcio… senza accorgersene… vivano…

Speriamo che almeno loro non si facciano irretire e scappino al controllo delle menti perverse che stanno tenendo sotto scacco il mondo.

Speriamo che almeno loro, in modo naturale… disobbediscano…tutti insieme, come quando il venerdì pomeriggio, stanchi di una settimana di schede da compilare, cominciano ad alzare la voce e davvero non li puoi fermare…sovrastano tutto e tutti…esprimono il loro disagio e nessuno può farli tacere.

Genitori! Se avete cuore di mandarli a scuola in queste condizioni almeno insegnate loro quello che avreste dovuto fare voi: insegnategli a disubbidire…per tornare ad essere liberamente vivi.

Io nel frattempo lascio andare tutto come deve andare, e me ne vado: prendo aspettativa, ma non perché ho paura del Virus dei virus, non perché ho paura delle conseguenze di un errore di distanziamento, non perché ho paura dei bambini, no.

Io non voglio essere complice di questo delirio, io insegno per tutti e cinque gli anni di scuola dei miei alunni a NON AVER PAURA.

Perché la paura inibisce l’esperienza. La paura restringe il campo visivo. La paura chiude il cuore. La paura separa. La paura isola. La paura fa ammalare corpo e anima. La paura è buia!

E i bambini sono figli della luce! Forse per questo li stanno incatenando ai banchi…

E allora cari bimbi miei, quando questa grande ombra oscura se ne sarà andata e la giustizia avrà portato alla luce le sue nefandezze, io tornerò ad insegnare come ho sempre fatto.

Ora miei cari piccoli non riesco a farlo perché è stato impedito il mio diritto d’insegnare e non posso oppormi se non andandomene. Perdonatemi. Con amore, la vostra maestra Rossella”

Dopo aver letto questa straziante e veritiera lettera mi viene spontanea una riflessione “la realta’ ha superato la fantasia “, l’Oms si e’ impegnata bene per proteggerci, isolarci,renderci innocui e privi di pensiero,azzerando l’infanzia e l’adolescenza .

L’OMS, è attraversata , da tempo da dubbi, incertezze, fatti discutibili, ma soprattutto da atteggiamenti non super partes, ma inquinati da interessi che ne hanno messo in discussione la credibilità! Uno per tutti:- “l’attuale presidente Gebral”, discusso inquisito e con un profumo personale di “ dollaro “ come riportato dai Media ,e ha indotto gli USA ad uscirne tagliando gli emolumenti! Sin dalla esplosione della epidemia Covid, l’OMS, non ha fatto il suo dovere!

L’OMS ha lasciato che l’epidemia si trasformasse in pandemia, non esercitando il suo ruolo, coprendo sotto molti aspetti i cinesi nel cui territorio( wuhan) è stato generato il Covid è da cui è partito, infettando, un mondo! E , la cosa più grave, HA VIETATO, agli Stati sovrani le AUTOPSIE! Una follia che , con una etichetta non supportata dalla conoscenza scientifica, ci ha regalato lacrime sangue e morti.

Quando,ISTITUZIONI mondiali a ciò preposte , si svendono ( per il vile denaro) , allora va fatta una considerazione:” siamo ostaggi di forze decisorie spregiudicate” capaci, per i loro interessi prettamente economici, di passare sui cadaveri dei loro figli, dimenticando,se mai li avessero provati, i sorrisi, gli occhi innocenti e i sentimenti! Questa bulimia di Potere, li porterà ad una misera fine, perché NOI POPOLO, troveremo il modo di rifarci.

Dott Elino Attardi

coordinatore Movimento Identita’ Siciliana

