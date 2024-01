“Il rinnovo del Contratto per medici, veterinari e dirigenti del SSN 2019-2021 è un ottimo segnale. Il riconoscimento di 240 euro lordi di aumento mensile e l’erogazione degli arretrati maturati, che si attesta attorno a 10.000 euro lordi a professionista mostrano la volontà da parte del Governo di dare un segnale preciso per frenare la fuga dalle corsie” dichiara il segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Va anche sottolineato lo sforzo per rendere la qualità del lavoro migliore, in termini di sicurezza e di diritti. I professionisti del SSN devono poter conciliare la propria professione con lo spazio che meritano gli affetti famigliari e l’attenzione posta alla valorizzazione economica del part-time e al lavoro agile dimostrano come si stia percorrendo, in questo senso, una strada virtuosa. Ora non bisogna fermarsi. Serve affrontare con urgenza le carenze di personale per affrontare le sfide del futuro e restituire ai cittadini il diritto alle cure a all’assistenza” conclude il sindacalista.