Il Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci, ha incontrato oggi il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Abbiamo avuto l’occasione – dice Giuliano – di confrontarci, in un clima costruttivo e cordiale, sui temi fondamentali per il rilancio del SSN. Quello che il Ministro ha ereditato è un panorama desolante con tante criticità che sono alla base dei problemi di assistenza che si ripercuotono sui cittadini. Abbiamo manifestato – prosegue il sindacalista – l’apprezzamento per i primi provvedimenti assunti che sembrano poter tracciare una nuova strada in decisa rottura con il passato. Parimenti abbiamo sottolineato come le fondamenta del nuovo SSN dovranno per forza poggiare sugli operatori sanitari. Fermare l’esodo dei professionisti dalle strutture, portare la media delle retribuzioni al passo con l’Europa dare forza alla Medicina Territoriale, contrastare le carenze strutturali degli organici, garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro, tenere in alta considerazione i lavoratori della sanità privata e delle Rsa, questi ultimi con contratti scaduti da troppi anni sono temi prioritari. Servirà poi riformare l’emergenza-urgenza e investire sulla formazione. C’è molto da fare e siamo coscienti come servano risorse per una sanità migliore. Abbiamo quindi confermato la nostra decisa volontà di contribuire, con le nostre proposte, ad una riforma in grado di rendere nuovamente appetibili le professioni sanitarie e garantire il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione, a tutti i cittadini italiani” conclude Giuliano.