Il femminicidio – l’omicidio intenzionale delle donne perché sono donne – è un problema globale. Secondo le ultime stime dell’ONU , 50.000 donne e ragazze vengono uccise ogni anno da partner intimi o altri membri della famiglia. Sono 137 le vite perse ogni giorno . Questa cifra include solo i casi di donne uccise da un membro della famiglia o da un partner e non include l’ uccisione mirata di donne e ragazze nel contesto di conflitti armati o uccisioni legate alla dote. Gli esperti dicono che questo è un numero sottostimato, poiché molti governi in tutto il mondo non segnalano i femminicidi.

Ma nonostante i numeri, molte di queste storie non vengono riportate. Questa guida ha lo scopo di aiutare i giornalisti a capire cos’è il femminicidio, trovare e comprendere i dati disponibili e suggerire quali esperti intervistare.

In termini assoluti, la regione con il maggior numero di femminicidi da parte di partner e familiari è l’Asia, che all’epoca dell’ultimo rapporto delle Nazioni Unite contava circa 20.000 omicidi di genere, seguita dall’Africa (con 19.000), dalle Americhe (8.000 ) ed Europa (3.000).

Ma guardando i tassi di femminicidio in relazione alla dimensione della popolazione, il luogo in cui le donne corrono il maggior rischio di essere uccise dal partner o da un familiare a causa del loro genere è l’Africa, dove il tasso di femminicidio è di 3,1 ogni 100.000 donne. . Nelle Americhe, il tasso è di 1,6 morti ogni 100.000, seguito da Oceania (1,3), Asia (0,9) e infine Europa dove il tasso è di 0,7 ogni 100.000.

Dal Regno Unito alla Namibia, dagli Stati Uniti alla Turchia, le proteste contro la violenza di genere sono aumentate negli ultimi anni, spesso innescate da casi particolarmente preoccupanti.

Definizione di femminicidio

Per capire come leggere i dati sul femminicidio, devi prima scoprire come viene definito il femminicidio da coloro che raccolgono i dati.

Sebbene ci siano varie definizioni del termine, i vari organismi internazionali che lavorano su questo tema concordano sul fatto che si tratta di ” l’omicidio intenzionale delle donne perché sono donne “.

Nel 2017, l’ultimo anno per il quale l’ONU ha dati, più di 30.000 donne sono state uccise da un partner intimo. È il 60% di tutti gli omicidi di femminicidio. Il secondo gruppo più frequente di perpetratori sono i membri della famiglia di sesso maschile – forse il padre, lo zio o il fratello di una donna – a volte aiutati da una parente di sesso femminile.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) , il femminicidio differisce dall’omicidio maschile, poiché la maggior parte dei casi “comporta abusi continui in casa, minacce o intimidazioni, violenza sessuale o situazioni in cui le donne hanno meno potere o meno risorse rispetto al loro partner”.

L’ Istituto europeo per l’uguaglianza di genere riconosce quanto segue come femminicidio:

-L’omicidio di donne a causa della violenza del partner intimo da parte di un attuale o ex marito o fidanzato.

-La tortura e l’uccisione misogina delle donne.

-Uccisione di donne e ragazze in nome dell'”onore”.

-Uccisione mirata di donne e ragazze nel contesto di un conflitto armato.

-Uccisioni di donne legate alla dote.

-Uccisione di donne e ragazze a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere.

-L’uccisione di donne e ragazze aborigene e indigene a causa del loro genere.

-Infanticidio femminile e feticidio di selezione del sesso basato sul genere .

-Morti legate alle mutilazioni genitali….continua su