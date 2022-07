«Riceviamo ormai quotidianamente denunce di medici che sono costretti a lavorare

per più di 48 ore a settimana, senza rispettare le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro, violando la

normativa europea sull’orario di lavoro. Una situazione intollerabile, con medici sempre più stressati e in

burnout, su cui occorre intervenire immediatamente: ogni richiesta di aiuto indirizzata alla Federazione

CIMO-FESMED sarà immediatamente inoltrata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, richiedendo un

intervento ispettivo in tutte quelle aziende ospedaliere dove l’organizzazione del lavoro è fondata

esclusivamente sugli straordinari del personale, su medici tappabuchi e su diritti ignorati. Invitiamo

pertanto tutti i medici vittima di tale sistema a segnalare la propria situazione al segretario aziendale o alla

sede nazionale. Sono certo che purtroppo saremo costretti a inondare l’Ispettorato del Lavoro di richieste»,

dichiara in una nota Guido Quici, Presidente del sindacato dei medici Federazione CIMO-FESMED.

«In uno degli ultimi sondaggi promossi dalla Federazione CIMO-FESMED – prosegue – è emerso che un

medico su cinque rimane in ospedale per più di 48 ore a settimana, con tutte le conseguenze che un tale

impegno ha sulla salute psico-fisica dei professionisti e sulla qualità delle cure fornite ai pazienti: la

stanchezza, infatti, aumenta notevolmente la possibilità di commettere degli errori. Inoltre, il burnout e lo

stress lavoro-correlato sono tra le principali motivazioni che spingono sempre più medici a dimettersi dalle

strutture pubbliche».

«Eliminare il tetto alla spesa del personale, in modo da poter colmare i vuoti di organico che costringono le

Direzioni a trovare le soluzioni più fantasiose per assicurare i servizi, è la priorità numero uno per salvare il

Servizio sanitario nazionale», conclude Quici.