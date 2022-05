(ANSA) – VENEZIA, 29 MAG – È stato celebrato stamani, ai

Giardini Reali, il ‘gemellaggio adriatico’ tra Venezia e la

città ucraina di Odessa, nell’ambito della festa della Sensa.

Nell’occasione, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha

consegnato l’anello dogale, simbolo del legame, all’ambasciatore

ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Il primo cittadino della

città ucraina, Gennady Trukhanov, ha inviato un video di

ringraziamento, impossibilitato ad essere in laguna a causa del

conflitto bellico in corso di svolgimento.

Ora la città ucraina avrà in custodia l’anello restituito dai

Comuni capoluogo del Veneto: Belluno, Padova, Treviso, Verona,

Vicenza avevano ricevuto l’anello lo scorso anno durante le

celebrazioni per i 1600 anni di Venezia.

Dopo la cerimonia, è partito il corteo acqueo che ha proseguito

le celebrazioni della Sensa, con lo ‘Sposalizio del mare’ e la

celebrazione della santa messa nella chiesa di San Nicolò del

Lido. La festa della Sensa è tra le princpali di Venezia. E’ di

fatto dai tempi della Serenissima un momento ‘politico’

importante in cui la città sposando il mare si garantisce la sua

protezione e il dominio commerciale in Adriatico e Mediterraneo.

(ANSA).



