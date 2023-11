In occasione della sua dodicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro

e alla lettura raggiunge anche Cremona: BookCity Milano propone un palinsesto di incontri con gli autori e

presentazioni, eventi musicali e dialoghi, da mercoledì 15 novembre a domenica 19 novembre. BookCity

Milano a Cremona è reso possibile grazie al Comune di Cremona, nell’ambito del progetto Giovani in centro:

strategie di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona, con la collaborazione del Porte

Aperte Festival.

Il palinsesto ruota attorno ad appuntamenti dedicati a musica e teatro, ma anche occasioni di lettura per i più

giovani, approfondimenti dedicati alla letteratura di tutti i tempi e momenti di riflessione attorno a temi di

rilievo nei processi trasformativi della città.

Si inizia mercoledì 15 novembre con l’incontro dedicato a ripercorre la vita di dieci compositrici e

compositori dimenticati, riscrivendo la storia della musica, questo lo sforzo di Kate Molleson nel libro Il

suono nel suono. Ascoltare davvero il XX secolo (EDT). A parlarne Enrico Maria Ferrando, traduttore, Ilaria

Giani, musicologa, Ingrid Pustijanac, docente presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di

Cremona, e Gabrio Taglietti, compositore. Segue un momento musicale a cura dell’Accademia Stauffer.

Incontro in collaborazione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, la Fondazione

Stauffer e la Biblioteca Statale di Cremona – Ore 16.30, Palazzo Affaitati, Biblioteca Statale, Sala Carini

Dainotti.

Ospiti della manifestazione saranno anche Lodovica Braida che presenta con Maria Luisa Betri, il libro

Leggere in Europa. Testi, forme, pratiche (secoli XVIII-XXI) (Carocci), in cui si tratta delle trasformazioni che la

pratica della lettura ha conosciuto e conosce tutt’oggi, soffermandosi sull’impatto che questo ha sull’editoria

– ore 18.00, Museo Archeologico.

La giornata si conclude alle ore 21.00 al Centro Fumetto Andrea Pazienza con la rilettura di “Fuochi” di

Lorenzo Mattotti, un’occasione per conoscere l’opera di uno dei massimi artisti internazionali del fumetto e

dell’illustrazione. Incontro aperto del Gruppo di lettura Filocomics, a cura di Centro Fumetto Andrea Pazienza,

Arcicomics, Filosoficamentelab.

Giovedì 16 novembre alle ore 17.00 da Spazio avrà luogo la presentazione del volume Antonio Bassanini,

costruttore del Novecento.Vita e opere (Silvana editoriale): presenti gli autori Andrea Strambio, Giovanna

Franco Repellini e Chiara Bassanini, con la moderazione di Silvia Botti, per riscoprire la vita di Antonio

Bassanini, che ha dato forma ai progetti dei maggiori architetti italiani fra i quali Portaluppi, Caccia

Dominioni, Gio Ponti, ripercorrendo la storia italiana, dalla guerra al miracolo economico, attraverso le sue

imprese. La giornata si conclude con il ciclo “Ri-letture”: il sociologo Mauro Ferrari, ripercorre la vicenda e

la genesi del testo di Franco Alasia e Danilo Montaldi Milano, Corea (Donzelli): tra interviste e storie di

immigrati a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta, rileggendo una storia che trova trova rispondenza con

le grandi migrazioni di oggi. A cura di Mario Feraboli e Marina Volonté – ore 19.00 Museo archeologico.