Classe 1996, nata a Bergamo ma cresciuta a Cardano al Campo (VA), Giorgia è autrice, cantante, produttrice e presidentessa di un’associazione ONLUS dedicata all’inclusività sociale. Ha girato il mondo per trarre il meglio da ogni esperienza e rendere il suo messaggio sempre più forte: le cicatrici sono una parte importante di testimonianza del momento in cui chi le ha avrebbe potuto non esistere più.

Giorgia Testa nasce a Bergamo nel 1996. I medici diagnosticano alla bambina non ancora nata una cardiopatia congenita, un’atresia polmonare a setto intatto, e suggeriscono alla madre di procedere con l’interruzione di gravidanza al settimo mese. Giorgia viene invece alla luce e affronta il primo intervento chirurgico a 3 giorni di vita e il secondo ad un anno e mezzo. La sua patologia non le impedisce però di esprimersi attraverso lo sport e l’arte, la sua grande passione, in tutte le sue forme.

A Giorgia piace infatti cantare, ballare e da grande sogna di diventare un’attrice. A 11 anni viene sottoposta a un cateterismo cardiaco, l’intervento di per sé non invasivo ma cui sono susseguite delle complicazioni che costringono i medici ad operare d’urgenza. Durante i giorni seguenti, ricoverata in terapia intensiva, conosce Leonardo, e diventano amici, condividendo paure e attimi di felicità. Si prendono cura l’uno dell’altra e imparano, dopo anni di bullismo e discriminazione per le loro cicatrici, il significato dell’accettazione di sé e dell’altro, del diverso.

Imparano che le cicatrici non sono un problema e non devono esserlo per gli altri perché testimoniano il momento in cui poteva cambiare tutto e loro avrebbero potuto non essere più lì.

Una volta usciti dall’ospedale Giorgia e Leonardo rimangono in contatto per anni e supportano i loro sogni. Quello di Leo era di diventare un calciatore: ma a 15 anni Leonardo muore proprio dopo una partita finale della squadra dove giocava.

Un percorso per normalizzare le cicatrici e La Musica Del Cuore

La morte di Leonardo ha insegnato a Giorgia che non ci deve essere ragione per rinunciare ai propri sogni, esattamente come le diceva sempre Leo, e così è stato. Giorgia si è diplomata nel 2018 alla prestigiosa “American Musical and Dramatic Academy” di New York, dove ha anche lavorato in celebri teatri e ha prodotto diversi spettacoli, messi in scena in Italia e all’estero.

Ha recentemente pubblicato un libro “Dietro le mie cicatrici”, una biografia in cui racconta la sua storia e quella della malattia che ha affrontato e sconfitto. Il tema centrale del libro sono le cicatrici, di cui andare fieri, e la volontà di togliere dalle stesse quello stigma che le contraddistingue, frutto della superficialità e dell’ignoranza.

Giorgia decide di fondare nel 2022 l’associazione “La Musica del Cuore”, che ha l’obiettivo di educare e sostenere, attraverso la musica ed il teatro, i bambini cardiopatici e le loro famiglie, specialmente durante il periodo post operatorio. I membri dell’associazione si impegnano anche ogni giorno per divulgare messaggi di inclusività e accettazione nelle scuole, per normalizzare le cicatrici a livello sociale e sensibilizzare tutti, bambini e adulti, sull’argomento. L’associazione supporta anche le famiglie, divulgando informazioni utili per i ragazzi affetti da malattie cardiovascolari e facilita loro la ricerca di strutture che conoscano le diverse patologie e che permettano ai ragazzi di avere una vita normale, per esempio prendendo la patente.

“La creazione dell’associazione e la pubblicazione del libro sono state un modo per riappropriarsi della mia storia. Dopo l’elaborazione del lutto per la morte di Leonardo mi sono accorta che ero io a poter finalmente raccontare la mia storia senza che lo facessero gli altri per me, basandosi sulle mie cicatrici.“ ha commentato Giorgia Testa

Il libro di Giorgia Testa, “Dentro le mie cicatrici” è disponibile online e nelle migliori librerie.