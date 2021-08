Dopo il successo del romanzo d’esordio, “Oniria”, Mara Aldrighetti torna in libreria con una raccolta di

racconti, “Dalla pianura al mare” (Intrecci Edizioni) in cui il racconto dei protagonisti e dei luoghi in cui

avvengono le vicende narrate sono il frutto di una visione onirica della narrativa.

“Dalla pianura al mare” – in libreria dal 6 agosto – è una raccolta di racconti scritti in luoghi e tempi diversi,

alcuni brevi “come una fucilata”, altri lenti “come una notte d’autunno”, che delineano uno scenario

narrativo che accompagna e culla il lettore proprio come le onde del mare.

Il titolo è anche un chiaro riferimento alla coraggiosa scelta di vita della Aldrighetti, che dal 2012 ha lasciato

il Veneto per trasferirsi in Sicilia:

Questo approccio originale e coraggioso alla vita si riflette nella scrittura di Mara, che ci regala storie

visionarie, magiche, radicate nella realtà ma che la sua penna sa trasformare in esperienze oniriche.

Mara Aldrighetti nasce nel 1958 a Verona. E’ laureata in Pedagogia. Dipendente dal 1983 per il MIUR, ha

lavorato fino al 2012 in Veneto per poi trasferirsi in Sicilia.

Appassionata lettrice, come ogni amante della lettura ha da sempre sentito il bisogno e la necessità di

scrivere. Nel 1995 ha pubblicato alcuni racconti per bambini con una Casa Editrice di Verona.

Ha vissuto e sta vivendo una vita che non le ha risparmiato grandi difficoltà da superare, ma anche molte

soddisfazioni e gioie. Non ha hobby particolari, ma due grandi passioni: leggere e scrivere.

Le piace molto osservare le persone, capirne le caratteristiche. Colleziona emozioni e storie che poi

rielabora nei suoi scritti e – come in tutte le collezioni – ci sono pezzi unici, altri rari.

È molto disordinata, ma riesce sempre a ritrovarsi e ritrovare ciò che le serve al momento giusto. Quando

cerca qualcosa, si sente come un archeologo che cerca tracce fra gli strati sedimentati del tempo e quando

dalle carte riemerge ciò che cerca ne è felice.

Ama ascoltare musica e tiene sempre la radio accesa, che preferisce alla TV. Le piace stare da sola, ma non

disdegna le buone compagnie con cui passare qualche bella serata. Qualche anno fa, stanca della nebbia e

del grigio delle pianure venete, ha deciso di cambiare completamente vita e si è trasferita nel paese più a

sud d’Italia.

È stata una scelta coraggiosa e forse anche un po’ incosciente: non conosceva nessuno, era sola in luoghi

dove non era mai stata, ma a distanza di quasi dieci anni non è pentita. È stata un’ottima occasione per

allargare i suoi orizzonti, conoscere stili di vita completamente e radicalmente diversi da quelli in cui è

cresciuta.