E’ un romanzo di formazione, una storia di crescita e di amicizia. Solla ci porta a Tora e Piccilli, un piccolo centro in provincia di Caserta che sorge sulle pendici del complesso vulcanico di Roccamonfina. La storia inizia nel 1942 e racconta di Davide Buonasorte, un ragazzino che fa il guardiano dei maiali. I coetanei lo sfottono, il padre Fortunà lo maltratta, si vergogna di lui perché ha una gamba più corta che trascina come un condannato. Davide è sempre silenzioso, parla con i suoi animali e con Teresa, una ragazza sua coetanea che sa leggere e scrivere e che ha più coraggio di molti uomini. La ragazza gli trasferisce l’amore per le parole. Davide se le ripete, le marchia nella mente, e le trattiene lì, fino a quando non incontra Nicolas e Gioacchino, padre e figlio, ebrei mandati nel piccolo paese per lavorare la terra. Grazie a loro e alle lezioni clandestine, impara a scrivere. Il destino ha in serbo per Davide e gli altri personaggi molte prove, cambiamenti e avvenimenti. Gianni Solla mostra a chi legge il compiersi di questo destino attraverso una scrittura attenta, armoniosa ed equilibrata.

Il primo romanzo pubblicato da Gianni Solla con Einaudi è stato Tempesta Madre nel 2021, finalista al Premio Flaiano. Ha pubblicato Airbag (Ad Est dell’Equatore, 2009) Il fiuto dello squalo (Marsilio, 2012) e ha scritto molti racconti che sono stati pubblicati su diverse antologie: SexUniform, Watersex, Hard Blog (Mondadori) Trema la terra, E morirono tutti felici e contenti (Neo Edizioni) Seppellitemi con l’accappatoio (Unwired Media, 2008) Tropico di San Giovanni a Teduccio (Senza patria, 2011). Ha scritto pièce teatrali Lettera a Scarlett Johansson e Polvere di denti.

Il ladro di quaderni di Gianni Solla di cui si parlerà domani sera alla Terrazza Kursaal di Giulianova è stato uno dei libri più attesi degli ultimi tempi, già in corso di traduzione in oltre dieci paesi.