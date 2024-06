In libreria il primo volume di “Lisa Johnson – Quando tutto ha avuto inizio” di Emili Giancarli, un romanzo a metà tra il romance e la spy story

Emili Giancarli, fotografa paesaggista, si affaccia sul panorama editoriale con Lisa Johnson – Quando tutto ha avuto inizio, il primo volume del suo romanzo d’esordio pubblicato con EDDA Edizioni in uscita il 10 giugno.

La raffinata sensibilità che ne contraddistingue i lavori fotografici riflette il suo animo romantico, ma allo stesso tempo schietto e lineare. Questo tratto distintivo del carattere lo ritroviamo nel libro, un’opera che desidera affrontare l’annoso tema del processo di autodeterminazione e autorealizzazione di una donna, in un mondo ancora troppo sbilanciato sulle questioni di genere, senza cadere nella trappola del vittimismo, ma con una buona dose di ironia.

Lisa, la protagonista, è una giovane premio Nobel, un’americana cresciuta in Cina. La sua intelligenza superiore alla media, la formazione nel paese orientale e la possibilità di viaggiare l’hanno portata a scoprire una cura miracolosa per alcuni tipi di tumore.

E in nome della libertà di ricerca e della possibilità di pubblicarne i risultati, Lisa deve affrontare non pochi pericoli.

Ma se è un personaggio vincente perché ha saputo lottare, non si salva da sola: filo rosso in tutti i volumi sarà infatti il rapporto che la lega a Giovanna e a Yussef, inseparabili amici. Persone di nazionalità diverse, che si sono ritrovate a crescere insieme e ad aiutarsi per non soccombere. Al di sopra delle loro vicende, la storia d’amore travagliata tra Lisa e Lukas, che in questo volume è presente dall’inizio.

“Volevo scrivere un romanzo d’amore, una bella storia che facesse sognare e sospirare, ma pensando alla trama e ai personaggi, è successo che emergevano intrecci di azione e rocambolesche fughe, questo perché tra le mie letture preferite ci sono thriller e libri gialli, quindi questo romanzo è il risultato di una fusione tra il mondo dei romance, ricco di emozioni, turbamenti e parole d’amore e il mondo dei thriller e della spy story, fatto di avventure e tensione – ha dichiarato l’autrice.

Nonostante la sua vita fuori dall’ordinario, anche Lisa ricerca questo sentimento e ne soffre.

Il desiderio di una carriera che si possa armonizzare con una famiglia, di un uomo accanto da cui sentirsi amata e protetta, sono desideri che accomunano molte donne in ogni paese.

Io mi auguro che, attraverso questa nuova figura femminile, tanti uomini e tante donne capiscano che essere fragili non significa essere anche deboli, perché tutte le donne, ognuna in modo diverso, sono dotate di una forza straordinaria”.

“Emili Giancarli tratta abilmente temi della sfera personale e familiare; ruoli che la donna deve necessariamente assumere sia perché natura destina, per non dire impone, sia perché la società lo richiede a gran voce, sia perché magari sono intimi desideri, per quanto molti siano gli sforzi fin qui condotti per alleviare il compito genitoriale, affiancando alla donna il contributo maschile (ancora molto limitato) nella cura – ha commentato l’editrice e scrittrice Daniela D’Agosto. Lisa Johnson – Quando tutto ha avuto inizio I volume è narrazione avvincente e per tutti e tutte; esempio per tante donne di un’eroina contemporanea divenuta tale non per caso ma per talento e passione. Una lettura che coinvolge e, a fine libro, crea l’attesa di conoscere il seguito nel volume successivo in cantiere”.

Una storia, infatti, che proseguirà anche nei volumi a venire, raccontata al presente e ambientata nel 2012 – tutto il resto narrato nei flash back è accaduto dodici anni prima – scritta con uno stile diretto, minimale e un fraseggio riconducibile al thriller, con l’intento di portare chiunque la legga a immergersi in un altro mondo, in altre atmosfere, a fianco della protagonista Lisa o di un altro dei personaggi principali, in modo da staccare la spina dalla vita quotidiana, per poi chiudere il libro con un sorriso.