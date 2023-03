“Gli Amori Sbagliati”: incontro promosso dall’Ass.ne “Donne al Centro” in occasione

della Festa della Donna per parlare della violenza psicologica nelle relazioni sentimentali. Nel corso dell’evento,

sarà presentato il libro “Fantasmi. Ma chi l’ha detto che devi baciare un rospo per trovare un principe” scritto

dalla giornalista Cristina Calzecchi Onesti con il supporto del neuro filosofo Fabio Norcia: una raccolta di racconti

ispirati a storie vere di donne innamorate, analizzati dallo psicoterapeuta da cui prenderà il via una riflessione

condivisa con il pubblico. L’evento si terrà mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 18:30 presso la KOU Gallery di Roma, in via della Barchetta 13.

Il libro, a metà tra un’opera narrativa e un saggio, nasce per fare luce su quei disturbi della personalità maschile

che destrutturano le fondamenta dell’amor proprio femminile. Si tratta di tredici racconti che riportano le

emozioni vissute dalle donne in storie sbagliate e nocive. Le cosiddette “relazioni tossiche”, all’origine della

violenza di genere, che merita una costante sensibilizzazione della società. Ne discuteranno la giornalista

Cristiana Merli, Presidente di “Donne al Centro” e l’avvocata penalista Ilenia Guerrieri. Verranno affrontati non

solo gli aspetti legati alle dinamiche e alle casistiche, ma anche alle strategie da mettere in atto per uscire dal

tunnel della violenza. Ospiti d’eccezione l’attrice Valentina Corti e l’attore Adelmo Togliani che leggeranno brani

tratti dal libro “Fantasmi. Ma chi l’ha detto che devi baciare un rospo per trovare un principe”.

Le donne possono diventare prede facili per i “vampiri di energie” perché più disposte al dialogo e alla fiducia,

finendo per non valutare attentamente i segnali di pericolo anche se evidenti. Le donne devono, infatti,

imparare a non accontentarsi e l’identificarsi attraverso il racconto di casi realmente accaduti può aiutare a

velocizzare i processi di consapevolezza.

Donne al Centro è una libera associazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di migliorare la vita delle

donne nel contesto sociale operando come catalizzatore di un processo di cambiamento che elimini

definitivamente violenza e discriminazione di genere. Promuove l’inclusività con azioni nel breve, medio e lungo

periodo atte a valorizzare il ruolo della donna nel contesto sociale, professionale e famigliare fino alla completa e

generale presa di coscienza e messa in pratica della complementarietà di genere quale ricchezza dei popoli.

Cristina Calzecchi Onesti è giornalista ed esperta di comunicazione strategica. Ha lavorato per la tv, Rai e

Mediaset, anche come autrice, scritto per mensili e quotidiani on line. Ha diretto un giornale sui diritti umani e

attualmente è giornalista presso La Discussione. Si è sempre occupata di politica, ambiente e sociale. Per quasi

dieci anni è stata spin doctor di parlamentari di Camera e Senato.

Fabio Norcia si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1976 e si è successivamente specializzato in Pediatria. Fa

parte della categoria dei neurofilosofi, che studiano la mente partendo dalle scoperte delle neuroscienze. È

membro della International Neuro-Psychoanalysis Society e ha fondato l’Associazione Culturale “Anima la tua

Anima”. È autore di saggi sulla struttura e sul funzionamento della mente e sul benessere psicofisico.