Prende il via lunedì 16 novembre la settima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole Advertisements Fino a sabato 21 incontri e letture ad alta voce, oltre ogni distanza!

Advertisements A concludere la campagna, sarà lo scrittore Massimo Roscia, che venerdì 20 proporrà letture all’insegna della difesa dei congiuntivi

La settimana di Libriamoci prende ufficialmente il via con l’intervento della scrittrice Licia Troisi lunedì 16 novembre, alle ore 11, in prima visione sul canale YouTube del Centro per il libro e la lettura e sul sito ufficiale Libriamociascuola.it.