In occasione della commemorazione relativa al quarto anniversario dal crollo del ponte Morandi, il giovane blogger Meike Ye, propone una sua poesia, scritta per commemorare il tragico evento. Il componimento sarà distribuito alle istituzioni, ma anche a tutti i cittadini che avranno il piacere di riceverlo. È una poesia dallo stile semplice, se non addirittura naif. I versi scritti dal giovane blogger di origine cinese sono però un concentrato di amore allo stato puro nei confronti della nostra città, luogo in cui vive sin dall’infanzia, provenendo da Prato dove è nato 23 anni fa.

Meike, esprime tutto il dolore per questa immane tragedia, lo riassume in sole quattro righe, quelle iniziali, in cui concentra appunto la sofferenza e la speranza di una immediata rinascita; la seconda parte è un’ode alle bellezze di Genova, semplice ma efficace, il finale è poi un grido d’amore e di appartenenza nei confronti del luogo che ha accolto lui e la sua famiglia.

Insomma, in poche righe, è riassunto il turbinio di emozioni provate dal giovane poeta: sofferenza, angoscia ma anche speranza e gratitudine. Una poesia che non segue una metrica particolare, fuori dalle regole della scrittura classica, ma incredibilmente ritmica e coinvolgente, emozioni provate e trasmesse al lettore che, si emoziona anch’esso, magari versando anche una lacrima al pensiero di una città ferita, che ha però avuto la forza di rialzarsi, fiera e superba, come solo Genova sa essere.

Di seguito potete leggere la poesia che Meike ha donato alla città.

Genova non dimentica, Genova città d’amare

Il crollo del Ponte Morandi ferita della nostra Città

Nel cuore sempre le vittime, che mai dimenticheremo.

Con le lacrime agli occhi noi ci rialziamo

e di nuovo torniamo a vivere

Perché la nostra città è sempre bella:

la spiaggia di Boccadasse,

I musei e i parchi,

la lanterna e Piazza De Ferrari

Questi sono solo alcuni dei nostri tesori

Genova la mia città,

Genova nel mio cuore