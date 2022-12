Ormai è un dato assodato: ciò che scegliamo di mettere nel piatto può fare la differenza per noi, per gli animali e per il Pianeta. È per questo che anche a gennaio 2023 torna la campagna mondiale Veganuary, che invita tutti a provare un’alimentazione vegana con ricette e consigli quotidiani e completamente gratuiti.

Sono passati 10 anni dal lancio di Veganuary e da allora sono più di 2.5 milioni le persone che hanno deciso di ridurre o eliminare per almeno un mese all’anno carne, pesce e derivati.

A gennaio 2022 sono state 629.351 le persone in tutto il mondo che hanno deciso di aderire all’iniziativa, promossa in Italia dall’organizzazione per i diritti animali Essere Animali. Quest’anno l’Italia si è piazzata al quinto posto per numero di iscrizioni, con Milano terza città al mondo per partecipanti dopo Santiago e Londra.

«Sono risultati che indicano quanto si stia diffondendo sempre più la consapevolezza dell’importanza di scegliere un’alimentazione a base vegetale: sappiamo infatti che si tratta di uno stile di vita molto più sostenibile per il Pianeta e per gli animali. La siccità, il crollo della Marmolada e tanti altri eventi estremi e pericolosi ci hanno mostrato quest’anno quanto il cambiamento climatico sia reale e vicino e anche quello che scegliamo di mettere ogni giorno nel piatto può fare la differenza per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra» spiega Brenda Ferretti, Campaigns Manager di Essere Animali, partner ufficiale per l’Italia della campagna globale.

Il lancio ufficiale avverrà l’1 gennaio 2023, ma è già possibile iscriversi al sito www.veganuary.it, selezionare la data di inizio prescelta (scegliendo l’1 gennaio si avrà la possibilità di cominciare la challenge vera e propria) e ricevere così gratuitamente per 31 giorni ricette e consigli per provare un’alimentazione completamente vegana, sana e gustosa.

Numerose star hanno aderito alla campagna, che nel tempo ha visto anche Joaquin Phoenix, Chris Smalling, l’attrice di Harry Potter Evanna Lynch e la star di Downton Abbey Peter Egan come testimonial. Nel 2023 saranno l’attore Famke Janssen, star di X-Men, e lo chef francese pluripremiato Alexis Gauthier a capitanare un nutrito gruppo di influencer e VIP che parteciperanno in tutto il mondo. Alexis Gauthier ha deciso del 2021 di convertire completamente il suo ristorante – segnalato anche dalla guida Michelin – a un menu completamente vegano, mostrando che anche l’alta cucina può fare passi in questa direzione.

In Italia nel 2022 moltissimi influencer e content creator hanno promosso l’iniziativa sui loro canali e per il 2023 torneranno campagne social e la presenza di Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione, autrice di numerosi libri sulla dieta a base vegetale e seguitissima su Instagram.

Silvia Goggi sarà al fianco di Essere Animali durante il mese di Veganuary con consigli, tantissime ricette esclusive e video speciali, tra cui due dirette web dedicate al pubblico di Veganuary e di Essere Animali.

Ma non è tutto: anche quest’anno numerose aziende del food aderiranno alla campagna, impegnandosi a gennaio a promuovere Veganuary con il lancio di nuove opzioni plant based e offerte sui loro prodotti veg.