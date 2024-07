Sulla più bella terrazza di Roma, quella dell’ambasciata del Belgio, sono state presentate mercoledì scorso alcune delle migliori birre al mondo, quelle medagliate alla scorsa edizione del Brussels Beer Challenge. Concorso birrario del Belgio nato nel 2012, il Brussels Beer Challenge è oggi uno dei concorsi più prestigiosi ed esigenti al mondo. Appellandosi ad una giuria esclusivamente professionista del settore birrario e grazie alla sua cura estremamente attenta alle condizioni di degustazione, il Brussels Beer Challenge distingue ogni anno le migliori birre tra quasi 2000 campioni provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è di fornire ai birrifici uno strumento professionale di far valutare il proprio lavoro e di distinguersi in un settore estremamente concorrenziale grazie alla medaglia. Nel quadro della magnifica residenza del Belgio a Roma, tre birrifici italiani hanno avuto l’opportunità di presentare il loro lavoro ad un parterre di giornalisti e addetti ai lavori. Il birrificio Mezzopasso, vincitore del trofeo per la miglior birra in assoluto era presente con la sua strongale Millican Extra, birra d’ispirazione inglese, insieme al Birrificio La Collina, vincitore del trofeo Cronache di Birra per la miglior birra italiana con la sua Rye Stout, una birra scura a base di segale. Il birrificio sardo, Harvest Brewing, vincitore di ben due medaglie nel 2023 ha presentato la sua Gadduresa, medaglia d’oro nella categoria dello stile tipico italiano “IGA” Italian Grape Ale.

SAISON, LO STILE BELGA PER ECCELLENZA

Oltre alle birre italiane, lo stile belga per eccellenza quello delle birre Saison è stato presentato via una masterclass dedicata e una selezione di birre belghe cha hanno rappresentato l’interpretazione tradizionale e moderna di questo tipico stile di “Farmhouse ale”.

ITALIA, PAESE BIRRARIO A TUTTI GLI EFFETTI

Negli ultimi 3 anni, l’Italia si è ritagliata un posto di rilievo nei concorsi internazionali, diventando uno dei più importanti paesi birrari d’Europa. La presenza delle birre italiane in degustazione al Brussels Beer Challenge è in costante aumento e nel 2023 l’Italia si è piazzata per la prima volta al secondo posto sul podio con 37 medaglie ottenute subito dopo il Belgio e al secondo posto per campioni in gara sempre dopo i padroni di casa.

Le iscrizioni per l’edizione 2024 sono aperte sul sito web del concorso fino al 7 ottobre 2024. (Tariffa Early Bird fino al 15 agosto).

I NUMERI DEL BRUSSELS BEER CHALLENGE 2023

• 1811 birre in concorso

• 37 paesi rappresentati

• 90 giudici internazionali

• 90 categorie di birra

• 87 medaglie d’oro

• 96 medaglie d’argento

• 101 medaglie di bronzo