Le migliori birre artigianali senza glutine, insieme alle migliori birre biologiche, sono state premiate a Bologna, nell’ambito del Sana, il 34° salone internazionale del biologico e del naturale che ha appena chiuso i battenti.

Il World Gluten Free Beer Award e il premio Best Bio Beer, organizzati rispettivamente dai portali web Nonsologlutine e Piacevolezza, da questa edizione hanno ricevuto il supporto di Unionbirrai, la cui partnership ha determinato il cambiamento delle regole di partecipazione, con la presenza di sole birre artigianali.

Nona edizione per il World Gluten Free Beer Award e terza per il Best Bio Beer

Il World Gluten Free Beer Award (WGFBA), giunto alla nona edizione, ha visto la partecipazione di settantasette birre, distribuite nelle sei categorie previste dal concorso, con diciotto premi assegnati.

Il Best Bio Beer, che per questa terza edizione è stato esteso a tutte le birre artigianali che riportano in etichetta la certificazione Bio, ha ricevuto diciotto adesioni, tra le quali sono state scelte le migliori tre. La giuria, composta da Unionbirrai Beer Tasters (UBT), ha giudicato le birre secondo i criteri di Birra dell’Anno, il più importante concorso sulle birre artigianali italiane organizzato da Unionbirrai.

<<Le edizioni 2022 del WGFBA e Best Bio Beer sono state entusiasmanti – ha affermato Alfonso Del Forno, fondatore dei due concorsi – La partnership con Unionbirrai ha determinato scelte importanti sul regolamento, contribuendo alla valorizzazione delle birre artigianali. Questo segnale è stato colto con grande entusiasmo dai birrifici partecipanti, con l’iscrizione di molte birre ai concorsi. Posso già anticipare che per la decima edizione del WGFBA sarà previsto un ampliamento delle categorie, vista la grande varietà di stili prodotti dai birrifici. Bello il segnale ricevuto anche dal mondo del biologico, con una crescita importante di questo settore, sempre più attenzionato dal mercato>>.

<<WGFBA e Best Bio Beer sono due concorsi che hanno già una loro natura consolidata – ha aggiunto Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai – Quest’anno Unionbirrai ha deciso di patrocinarli, contribuendo a dare un maggior risalto a queste birre artigianali dalle caratteristiche specifiche verso le quali c’è oggi un’esplosione di interesse, come abbiamo potuto constatare anche durante la nostra partecipazione a SANA già a settembre 2021, rinnovata poi nell’edizione in corso>>.

La premiazione è avvenuta nello spazio collettivo di Cia – Agricoltori Italiani, dove Unionbirrai è stata presente con uno stand informativo unitamente a sei birrifici italiani che producono birra biologica.

Le birre vincitrici

World Gluten Free Beer Award 2022

Categoria A: bassa fermentazione – bassa gradazione alcolica (<5,5%)

La bionda senza glutine – Aleghe

Glu Glu – Birrificio Apuano

Ten – Bosco Fagarè

Menzioni:

Vivienne – Impavida

Spils – Spillale

Primula – Mezzavia

Categoria B: alta fermentazione – bassa gradazione alcolica (<5,5%)

Rock Jumper – Barbaforte

Secret View – Rebel’s

Brezza – Birrificio Apuano

Menzioni:

Targa – Aviam Beer

Ko-Meta Gluten Free – La Stecciaia

American Tea – Radical Brewery

Categoria C: bassa e alta fermentazione – alta gradazione alcolica (≥5,6%)

Mayo – 61cento

28 Blonde – Toccalmatto

Loose – Anbra

Menzioni:

28 Tripel – Toccalmatto

Sorriso – Eretica

B.O.N.A. – Foran

Categoria D: bassa e alta fermentazione – luppolate (Ipa, Apa, Aipa, Neipa, etc…)

Extra Life – Jungle Juice

Abra Cadabra – East Side Brewing

Alchemy – Vertiga

Menzioni:

Sunny Side – East Side Brewing

Paragliding – Barbaforte

New World – Crak

Lowrider – Antikorpo

Categoria E: bassa e alta fermentazione – birre scure (stout, porter, dark lager, etc…)

Due Cilindri – Birrificio del Forte

War is Over – La Collina

Flebo – La casa di cura

Menzioni:

Frank – Anbra

Categoria F: bassa e alta fermentazione – birre speziate e speciali

Wahine – Antikorpo

Nazionale Gluten Free – Baladin

La mondina rossa – Vallecellio

Menzioni:

Cuor di pane – Otus

Bionica – Il Mastio

Arum alle castagne – La Curtense

Best Bio Beer

Impera – La Stecciaia

Audace Bio – 32 Via dei birrai

Gentilrossa – La Stecciaia

Menzioni:

Vals Bio – Birrificio Valsenio

Ipils Bio – Spirito Agricolo

Cocò – La Stecciaia

Biosfera – Il Mastio