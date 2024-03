La Città della Pizza è ormai alle porte. Prima fermata del Tour lunedì 18 marzo presso l’AENP, l’Associazione Eccellenza Nella Pizza in via Monte Grappa 7/B a Quinto Vicentino (VI), dove 25 pizzaioli provenienti dal Nord Italia si sfideranno a colpi di pizza e avranno l’opportunità di dimostrare il proprio talento davanti a una giuria d’eccezione.

In questa edizione una nuova modalità a due manche: nella prima fase ogni candidato realizzerà una pizza tradizionale, a scelta tra margherita e marinara; i primi 10 classificati, che avranno totalizzato il punteggio più alto, accederanno alla seconda fase, presentando il proprio cavallo di battaglia. Il tutto utilizzando ingredienti di altissima qualità presenti in dispensa, quali il Pomodoro Cirio Alta Cucina, il Fior di latte Gioiella Latticini e le Farine del Molino Casillo.

Sarà AENP ad ospitare la prima tappa de La Città della Pizza. L’Associazione Eccellenza Nella Pizza che dal 2018 si occupa della tutela e della promozione della pizza, dalle tecniche alla selezione degli ingredienti Made in Italy, valorizzando il know how dei grandi maestri dell’arte bianca, attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e convegni per divulgare la cultura di questo prodotto d’eccellenza.

Ad assaggiare le creazioni dei pizzaioli in gara, Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli, autori de La Città della Pizza e Presidenti di Giuria, affiancati da due maestri pizzaioli: Guglielmo Vuolo, Brand Ambassador AVPN, della pizzeria Guglielmo & Enrico Vuolo 3 spicchi Gambero Rosso e Antonio Pappalardo, pizzaiolo e patron di La Cascina Dei Sapori, 3 spicchi Gambero Rosso e 30esima in 50TopPizza World, che ha da poco inaugurato la sua seconda insegna, Inedito Pizzeria. Aspetto, profumo, impasto, cottura, equilibrio, topping, gusto complessivo e utilizzo dell’olio extravergine di oliva i criteri valutati dalla giuria, che il pomeriggio sarà implementata dalla presenza di un esperto EvooSchool. Due saranno vincitori della tappa vicentina, che prenderanno parte alla finalissima di Roma (17 giugno 2024) per conquistare il titolo di Pizzaiolo d’Italia 2024.

“Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del tour de La Città della Pizza – spiega Emiliano de Venuti, ideatore de La Città della Pizza – che per la prima volta parte da Vicenza e con il prezioso contributo di AENP. Infatti, dare il via al concorso in uno dei luoghi custodi dell’eccellenza e della cultura della pizza è per noi ancora più stimolante, perché in linea con il nostro obiettivo sin dal primo giorno, ossia valorizzare la pizza italiana di qualità. Da Vicenza fino al tacco d’Italia, passando per Torino, Milano, Napoli e Bologna, anche questa edizione racconterà tutti gli stili di pizza e i sapori da nord a sud della Penisola, selezionando i migliori talenti pizzaioli d’Italia. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i pizzaioli e celebrare tutte le interpretazioni di questo complesso quanto affascinante prodotto, che è la pizza”.

In attesa di scoprire i vincitori di Vicenza, sono aperte le candidature ai pizzaioli di tutta Italia per la prossima tappa di Torino lunedì 25 marzo e Milano, lunedì 8 aprile. Seguiranno poi Bari, Napoli e ultima Bologna a conclusione della quale sarà completo in dream team di pizzaioli protagonisti della grande finale di Roma. Chiunque voglia iscriversi può farlo compilando il form sul sito www.lacittadellapizza.it.