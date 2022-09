Anche quest’anno il Consorzio Alta Langa sarà presente alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

d’Alba, giunta alla sua 92a edizione. L’Alta Langa Docg, infatti, si conferma Official Sparkling Wine

della manifestazione che andrà in scena dall’8 ottobre al 4 dicembre 2022.

“Anno dopo anno lavoriamo per consolidare ed esaltare il legame tra Alta Langa Docg e Tartufo

Bianco d’Alba – commenta la presidente del Consorzio, Mariacristina Castelletta -: un matrimonio di

gusto e di intenti, in cui l’impegno comune è quello di promuovere al meglio queste due eccellenze

in Italia e nel mondo”.

Le alte bollicine piemontesi accompagneranno i piatti dei Cooking Show: ogni fine settimana nella

Sala Beppe Fenoglio, all’interno del Cortile della Maddalena e adiacente il Mercato mondiale del

Tartufo, i Cooking Show permettono di scoprire i segreti di grandi firme della cucina nazionale ed

internazionale che, alternandosi ai fornelli, faranno assaporare le loro preparazioni – create per

l’occasione – che avranno come protagonista il Tartufo Bianco d’Alba. In abbinamento sarà servito

l’Alta Langa Docg dei produttori del Consorzio Alta Langa nel nuovo e iconico calice “Terra”,

progettato da Italdesign e realizzato dai maestri del cristallo di Collevilca.

Questi gli chef che si alterneranno ai fornelli in occasione dei Cooking Show: Gabriele Boffa

(Locanda Sant’Uffizio – Enrico Bartolini); Flavio Costa (Ristorante 21.0); Francesco Marchese

(Ristorante Fre – Réva Resort); Federico Gallo (Locanda del Pilone); Pasquale Laera (Ristorante Borgo

Sant’Anna); Giancarlo Morelli (Pomiroeu); Massimiliano Musso (Ristorante Albergo Cà Vittoria);

Cristina Bowerman (Glass Hostaria); Michelangelo Mammoliti (La Rey Natura, Il Boscareto Resort &

Spa); Eugenio Boer (Ristorante Bu:r); Enrico Marmo (Balzi Rossi); Chiara Pavan e Francesco Brutto

(Ristorante Venissa); Fabio Ingallinera (Ristorante Il Nazionale); Ugo Alciati (Guido Ristorante);

Walter Ferretto (Il Cascinalenuovo); Maurizio Bufi (Ristorante Il Fagiano, Grand Hotel Fasano);

Raffaele Lenzi (Ristorante Al Lago); Chicco e Bobo Cerea (Da Vittorio); Antonella ricci e Vinod

Sookar; Dennis Cesco (Ristorante Damà – Relais Villa d’Amelia); Davide Palluda (All’Enoteca); Luigi

Taglienti (Ristorante Io Luigi Taglienti); Andrea Larossa (Andrea Larossa Ristorante); Andrea Berton

(Ristorante Berton); Katia Maccari (Ristorante I Salotti – Villa Il Patriarca); Christian Mandura

(Unforgettable); Caterina Ceraudo (Ristorante Dattilo); Gennaro Esposito (Ristorante Torre del

Saracino); Giuseppe d’Errico (La Madernassa Ristorante & Resort); Davide Oldani (D’O), Paolo Griffa

(Grand Hotel Royal e Golf); Stefano Sforza (Ristorante Opera); Damiano Nigro (Palas Cerequio);

Giorgio Pignagnoli (Ristorante Nove – Villa della Pergola); Davide Caranchini (Ristorante Materia).

Anche nel corso delle Cene Insolite, cene d’eccellenza cucinate da prestigiosi cuochi stellati, così

nominate perché si svolgono in luoghi non solitamente utilizzati per la cucina, l’Alta Langa Docg

sarà servito ai commensali in abbinamento con i piatti di grandi chef del panorama nazionale e

internazionale che incontrano il Tartufo Bianco d’Alba: Ugo Alciati (9 ottobre in Sala Beppe Fenoglio

per il Centenario di Beppe Fenoglio), Cristina Bowerman (21 ottobre al Castello di Perno), Paolo

Casagrande (28 ottobre al Teatro Busca di Alba), Federico Zanasi (1° novembre al Teatro Busca di

Alba), i fratelli Cerea (4 novembre al Teatro Busca di Alba), Fabrizio Mellino (5 novembre al Teatro

Busca di Alba).

Infine, l’Alta Langa Docg si potrà degustare all’interno della Grande Enoteca della Fiera.