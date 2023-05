L’Amerigo Vespucci è il veliero italiano conosciuto da tutte le marine militari come “la nave più bella al mondo”, Vinitaly la manifestazione internazionale di riferimento per il vino tricolore. Ebbene dall’inizio di luglio Amerigo Vespucci e Vinitaly salperanno insieme per promuovere le eccellenze del made in Italy, con un tour mondiale che farà scalo nelle principali città di tutti i continenti. L’ annuncio è stato dato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso dell’ultima edizione di Vinitaly che si è svolta all’inizio di aprile a Verona Fiere.

<<Le imprese ci hanno chiesto di aiutare a portare all’estero l’immagine italiana – ha detto il ministro – e ora il Governo lo farà anche attraverso il ministero della Difesa. Dal 1° luglio, per due anni, l’Amerigo Vespucci sarà impegnata in una campagna addestrativa che farà il giro del mondo, con tappe in ogni continente dove verrà presentato anche il meglio del made in Italy. In questo progetto, Veronafiere, con Vinitaly, ci accompagnerà sulla più famosa nave scuola della Marina militare italiana, contribuendo a promuovere le nostre eccellenze fuori dai confini nazionali».

<<Per Vinitaly – ha commentato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – è un grande onore salire a bordo della Vespucci e contribuire con il nostro brand fieristico a valorizzare ed esaltare il vino, vero e proprio prodotto-bandiera dell’Italia. Questa nuova iniziativa rafforza il nostro piano di sviluppo di una piattaforma promozionale permanente e coordinata con tutti i partner istituzionali, in grado di attrarre, da un lato, gli investimenti dei mercati sul prodotto italiano e, dall’altro, di potenziare l’incoming verso il Paese e i suoi territori».

Amerigo Vespucci: la nave più longeva della Marina Militare

La Nave Scuola Amerigo Vespucci – interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia – è l’unità più anziana in servizio nella Marina Militare.

Dalla sua entrata in servizio (6 giugno 1931) ha svolto ogni anno attività addestrativa (ad eccezione del 1940, a causa degli eventi bellici, e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori straordinari), principalmente a favore degli allievi dell’Accademia Navale, ma anche degli allievi del Collegio Navale, ora Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, degli allievi nocchieri, nonché di giovani facenti parte di associazioni veliche, quali la Lega Navale Italiana, la Sail Training Association – Italia e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ANMI.

In oltre 90 anni di attività la nave ha effettuato ben 79 iniziative di istruzione a favore degli Allievi della 1ª Classe dell’Accademia Navale, di cui 42 in Nord Europa, 23 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale, 7 in Nord America, 1 in Sud America e 2 nell’ambito dell’unica circumnavigazione del globo, compiuta tra il maggio 2002 ed il settembre 2003, periodo nel quale la Nave è stata coinvolta nelle attività connesse con l’edizione della America’s Cup del 2003 in Nuova Zelanda.

Foto inserite nell’articolo: ©ministero della Difesa-Marina militare