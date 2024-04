In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, FEDERITALY, la Federazione di tutela e promozione del made in Italy, è lieta di annunciare la nomina di Claudia Conte come Presidente Nazionale del comparto FEDERITALY COMUNICAZIONE E MEDIA.

Claudia Conte, giornalista, conduttrice e opinionista tv, esperta nel settore della comunicazione e della promozione del Made in Italy, si posiziona come figura di spicco per guidare il comparto della Federazione dedicato alle professioni giornalistiche, divulgatori scientifici e culturali, mondo dell’editoria, e nuove professioni collegate ai social media. Claudia Conte ha dimostrato un impegno straordinario nella promozione del Made in Italy, portando i valori e l’eccellenza del nostro paese ad un pubblico globale anche in veste di presentatrice del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci.

“Siamo entusiasti di accogliere Claudia nella nostra famiglia” – afferma il Presidente Carlo Verdone – “La sua nomina rappresenta un passo fondamentale nella missione di promuovere e proteggere il patrimonio culturale e produttivo del nostro Paese. Con lei avvieremo le nuove strategie di promozione e divulgazione dei valori del Made in Italy in tutto il mondo”

“Sono onorata di questo ruolo, che assumo proprio nella Giornata che celebra il Made in Italy, in onore di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e della creatività italiana. Il made in Italy rappresenta l’arte, la cultura, la storia, l’enogastronomia, in poche parole l’identità nazionale e le nostre eccellenze, patrimonio che ci rende orgogliosi e che abbiamo il dovere di valorizzare”. Queste le parole di Claudia Conte, la cui nomina assume un significato particolare anche per i giovani, poiché evidenzia l’importanza di queste professioni nel panorama economico e culturale contemporaneo. La Federazione è infatti da sempre impegnata a supportare e valorizzare il talento emergente, offrendo opportunità di formazione e sviluppo professionale.