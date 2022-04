Ci sono il frullato proteico Valfrutta e Yoga Combì, mix da bere con frutta secca, la passata biologica e la polpa di pomodoro Valfrutta Green con packaging eco-sostenibili, la polpa Cirio climate neutral a emissioni zero per il mercato britannico, le nuove zuppe pronte Jolly Colombani a base di legumi, le fantasie di mais Buonmix Valfrutta. E ancora la gamma di succhi Yoga Optimum senza zuccheri aggiunti e il succo Derby Blue Difesa per i bar, con vitamine e zinco che aiutano a proteggere l’organismo.

Sono solo alcune delle novità che Conserve Italia si appresta a presentare a Cibus, la manifestazione dell’alimentare italiano in programma a Parma dal 3 al 6 maggio.

Il Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, esporrà le sue eccellenze produttive nello spazio allestito al padiglione 5 (stand H 010), dove ai visitatori viene proposto il racconto per immagini, testi e video della migliore agricoltura italiana.

Una filiera tre volte sostenibile che valorizza il lavoro di oltre 14.000 soci produttori, realizza 3.500 referenze vendute nel mercato interno e in oltre 70 Paesi, ed è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei suoi processi produttivi lungo tutto il ciclo, dalla coltivazione fino alla lavorazione e ai trasporti.

Ricordo di Francesco Cirio

Protagonista di questa partecipazione a Cibus sarà in particolare Francesco Cirio, pioniere dell’industria alimentare italiana che nel 1856 ha introdotto in Italia il metodo della conservazione degli alimenti (la cosiddetta “appertizzazione”), contribuendo a rivoluzionare le abitudini di consumo di milioni di famiglie. Intuizioni le cui prime sperimentazioni hanno riguardato i piselli e successivamente sono state allargate ad altri legumi e al pomodoro, e che sono alla base del successo del Made in Italy alimentare nel mondo. In occasione di Cibus, la storia di Francesco Cirio sarà illustrata nell’ambito di un evento in programma martedì 3 maggio dalle ore 16.30 nello stand di Conserve Italia.

<<È proprio seguendo le orme di Francesco Cirio – ha dichiarato Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia – che continuiamo a puntare innanzitutto sull’innovazione di prodotto per soddisfare un consumatore sempre più consapevole ed esigente” . A Cibus – aggiunge Rosetti – presentiamo importanti novità sia nell’ambito della ricettazione dei prodotti, in linea con i gusti e le attenzioni nutrizionali del momento, sia nell’ambito del packaging e dei processi produttivi. Il filo rosso che lega tutte queste innovazioni è la sostenibilità, declinata nelle sue tre accezioni: ambientale, sociale, ed economica, requisito indispensabile per essere competitivi su tutti i mercati>>.

Due parole su Conserve Italia

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo, che associa oltre 14.000 produttori agricoli e lavora 580.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 13 stabilimenti produttivi, di cui 10 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di 872 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.