Lo farà nel corso dell’Anteprima della manifestazione che si terrà nel capoluogo campano martedì 29 novembre e che avrà luogo nelle bellissime sale dell’Hotel Excelsior, in via Partenope 48. Sarà l’occasione per rinnovare la forte liaison tra le etichette friulane e gli appassionati e addetti ai lavori napoletani, un rapporto che si è consolidato in modo particolare in questi ultimi anni.