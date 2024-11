Ultimo week end in presenza della decima edizione del Festival della Mostarda, ospite della Festa del torrone di Cremona. Fino al 17 novembre entrambe le manifestazioni animeranno infatti Cremona e provincia unendo gusto, bellezza, divertimento, gioco e gioia, valorizzando le specialità locali simbolo di eccellenza e creatività artigianale, e promuovendo il turismo enogastronomico della bellissima città di Cremona.

Alla Festa del Torrone sono presenti, oltre ai produttori di torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia, anche i produttori di Mostarda e le attività aderenti al Festival della mostarda. Sarà possibile degustare e acquistare la mostarda nelle pagode presenti in Piazza Stradivari, Cortile Federico II e nelle casette in Piazza Roma e nei ristoranti della provincia potrete degustare ricette tradizionali oppure rinnovate con mostarda. Nel sito www.festivaldellamostarda.com e nei social, ogni giorno, sono pubblicate nuove video-ricette create da food blogger e chef.

La Festa del torrone e il Festival della mostarda celebrano la maestria artigianale locale e trasformano Cremona in un grande laboratorio a cielo aperto, dove storia e tradizione si fondono con la bellezza della città, il divertimento e la gioia.

Nel weekend, i visitatori delle due manifestazioni potranno inoltre andare alla scoperta delle bellezze del territorio grazie a una serie di visite guidate organizzate da Target Turismo Cremona tra cui:

ogni giorno con partenza alle 14.30 da Cremona Infopoint in Piazza del Comune

“ Cremona, città dell’arte e della musica”, un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia Cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale che abbellisce con la sua mole la maestosa piazza medievale, il grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo Comunale. Il tour comprende la visita dell´interno della cattedrale definita la “Cappella Sistina della Val Padana”, l’interno del Palazzo Comunale e la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C.

“La bottega del liutaio” con partenza Visita la bottega di un liutaio e scopri il fascino della liuteria cremonese: verrà illustrata la costruzione del violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, Guarneri e Antonio Stradivari. Nelle botteghe scoprirai i segreti di questa antica arte, fatta di esperienza e di amore per l’arte della musica e della liuteria: il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la stagionatura, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano i disegni e le “forme interne” peculiari della tradizione cremonese, gli accessori e il collaudo finale.

Il Festival della Mostarda sarà inoltre l’occasione per scoprire alcuni dei musei e delle dimore storiche più affascinanti di Cremona, come il Museo del Violino, l’Academia Cremonensis Palazzo Mina Bolzesi, Palazzo Fodri, Villa Sommi Picenardi, Castello Mina della Scala, Palazzo Calciati Crotti, Palazzo Zurla de Poli, Palazzo Terni de Gregorj, Cascina Farisengo, Villa Bottini La limonaia, Palazzo Cattaneo Ala Imperiali e Palazzo Stanga Rossi di San Secondo.

16 novembre

Visite guidate a Palazzo Calciati Crotti, Cremona, Via Palestro 1

Questo palazzo nobiliare, costruito nel 1763, è famoso per i suoi affreschi settecenteschi e gli appartamenti decorati con magnificenza. Durante la visita si potranno ammirare opere d’arte e arredi antichi tramandati attraverso generazioni.

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

17 novembre

Visite Guidate Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, Cremona, Via Oscasali 1

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

Questo palazzo nobiliare, costruito nel 1763, è famoso per i suoi affreschi settecenteschi e gli appartamenti decorati con magnificenza. Durante la visita si potranno ammirare opere d’arte e arredi antichi tramandati attraverso generazioni.

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

Turni con partenza alle ore 15.00 – 16.30

Il museo del violino

Un museo unico al mondo dedicato allo strumento sovrano a Cremona: il violino.

Dal 9 al 24 novembre (esclusi lunedì 11 e 18) -Turni con partenza alle ore 12.00 e 16.30 il Sabato e Domenica e dal martedì a venerdì alle ore 12.00 e 15.30.

NOVITA’ FESTA DEL TORRONE

TOUR LA VOCE DELLA MUSICA Sabato 16 novembre ore 10.30 e 14.30

Domenica 10 novembre e domenica 17 novembre ore 10.30 e ore 14.00

In omaggio ai partecipanti una torta di torrone Fieschi e buoni sconto per l’acquisto di prodotti tipici

e souvenirs.

Il tour si svolge al raggiungimento di minimo 25 partecipanti paganti.

“La finalità del Festival della Mostarda è quella di riconoscere nella mostarda un elemento culturale capace di generare un circolo virtuoso per il territorio e per il settore produttivo. Questa decima edizione ha registrato un grande interesse sui social ed uno straordinario successo di pubblico in presenza durante il Villaggio della mostarda alla Festa del salame ad Ottobre e alla Festa del torrone ora in programma fino al 17 novembre, e gli show-cooking organizzati hanno avuto un notevole successo di pubblico. Questo conferma quanto questo tipico prodotto cremonese, la mostarda, unito alle attività turistiche organizzate da Target Turismo e dalle Strada del gusto cremonese siano state molto apprezzate dai visitatori. La collaborazione delle imprese locali, dai produttori ai ristoratori, fino alle numerose realtà culturali coinvolte, è stata fondamentale per garantire l’ottima riuscita della manifestazione. Il nuovo tema del festival, Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo” ha voluto dimostrare come la mostarda, con le sue radici profondamente ancorate alla cultura cremonese, possa essere reinterpretata e arricchita dai sapori e dai profumi provenienti da tutto il mondo. Questo tema è stato il filo conduttore per la scelta delle ricette sviluppate dalle blogger e chef coinvolti nel progetto, che troverete on line.

Desidero evidenziare l’impegno e la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona che in questi 10 anni ha fatto crescere questo progetto molto utile per due comparti fondamentali per il nostro territorio, quello economico e quello turistico. Ringrazio la SGP, l’agenzia organizzatrice degli straordinari eventi di Cremona (Festa del salame e la Festa del torrone) che hanno ospitato in presenza il nostro Festival. Desidero infine ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato al progetto per l’ottimo lavoro svolto. Per me è stata un’esperienza entusiasmante, interessante e creativa, ma soprattutto… golosa. ” ha commentato Cinzia Miraglio titolare dell’agenzia coordinatrice del Festival.