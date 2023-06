Riflettori puntati su Excellence Green, la manifestazione in scena al The BoX, in via Ignazio Pettinengo 72, da mercoledì 21 a venerdì 23 giugno, dedicata alla cucina salutare e sostenibile che vedrà protagonisti 12 tra i migliori chef, pasticcieri, gelatieri della Capitale oltre ad alcune aziende rappresentative del Made in Italy, in un format che prevede aree cooking show, un temporary restaurant, un cocktail bar e spazi congressuali dove si terranno talk, seminari e masterclass.

Un evento – quello organizzato da Excellence e che ha come main sponsor Etirya – Energia Invisibile – caratterizzato da un programma adatto sia al pubblico che agli addetti ai lavori. Questo grazie al duplice spirito dell’iniziativa: da un lato dare la possibilità agli amatori di poter degustare alcuni dei prodotti rappresentativi del Made in Italy e di conoscere grandi chef, dall’altro permettere agli operatori del settore di fare business, avere occasioni di confronto e aggiornarsi sulle innovazioni più recenti del settore.

Si partirà nella serata di mercoledì 21 giugno alle ore 19:00 dal palco della Etirya Arena per l’inaugurazione alla quale interverranno Sabrina Alfonsi, Assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma Capitale; Domenicantonio Galatà, Presidente dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina; Giuseppe Di Iorio, chef di Aroma Restaurant 1 stella Michelin; Mauro Secondi, titolare del “Pastificio artigianale Secondi”. Il tutto sarà moderato da Lavinia Martini, giornalista di “Cibo Today”.

Nel corso delle 3 serate sarà possibile vedere all’opera 12 tra chef, pasticceri e gelatieri nell’area cooking show che si esibiranno di ora in ora dalle ore 19,00 fino alla chiusura. Il primo giorno saranno protagonisi Alessandro Marata, Rhinoceros; Davide Puleio, chef del ristorante stellato Pulejo; Andrea D’Antoni, Pasticceria D’Antoni; Cristian Molinari, Gelateria Mamò.

Giovedì 22 giugno sarà la volta di Alessandro Borgo, Giulia Restaurant; Giuseppe D’Alessio, Settimo; Ciro Alberto Cucciniello, Carter Oblio; Alessandro Rossi, chef del ristorante stellato “Gabbiano 3.0” Eugenio Morrone, Gelateria “Il cannolo Siciliano” e campione mondiale di gelateria. Infine l’ultimo giorno il programma prevede: Stefano Intraligi, Etienne Roma; Massimo D’Innocenti, Casina Valadier e Federico Molinari, Gelateria Artigianale “La Corona”.

Nel temporary restaurant di Excellence si potranno conoscere le pizze e i piatti salutari di Dazio, Crunch e Casa Consorti che si alterneranno nei rispettivi tre giorni della manifestazione, il food truck Ètico e le ricette “0 sprechi” preparate dai cuochi di Excellence Academy, la mixology con i drink dell’ Hotel De’ Ricci, partner tecnico per il cocktail bar.

Uscendo dalle cucine, l’attenzione andrà tutta alle aree congressuali dell’Etirya Arena. In particolare, il programma prevede un palinsesto ricco con ogni giorno alle ore 18:30 un seminario a cura di Lorenzo Maria Donini, Professore presso il dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza Università di Roma. Il primo giorno il seminario avrà il titolo “Il modello Mediterraneo – le quattro dimensioni della sostenibilità con Sandro Dernini di Plexus International”; il secondo giorno il seminario avrà come ospite Roberto Carcangiu di “R.C. Food Consulting” e avrà come titolo: “La ristorazione collettiva come strumento educazionale”. Infine, nel terzo giorno il seminario “Parliamo di etichette: strumento educativo??” avrà come ospite il Professor Luca Muzzioli, docente dell’Università di Roma La Sapienza.

Sempre presso l’Etirya Arena, il secondo giorno alle ore 19:30 ci sarà il talk intitolato: “Produzione e Consumo responsabili per Città e Comunità sostenibili” a cura del Living Lab FUSILLI .

A seguire il seminario intitolato: “Siamo ancora in tempo: un futuro sostenibile” a cura di Etirya moderato da Andrea Antonelli Drago, CEO Etirya e nel quale partecipano: Luca Milesi, manager Enel X, Enrico Mosconi, Professore di Economia Circolare dell’università della Tuscia.

“L’obiettivo di Excellence Green ” – sottolinea Pietro Ciccotti editore di Excellence Magazine con il fratello Claudio – “ è quello di far conoscere la Cucina Mediterranea, Salutare e Sostenibile, un tema su cui puntiamo per lanciare il format che, per gli anni a venire, ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di una cucina rispettosa del pianeta e adatta a migliorare la qualità della vita delle generazioni future. Siamo inoltre onorati di avere Etirya in veste di Main Partner, azienda che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy nel settore delle energie rinnovabili; una collaborazione che siamo certi ci porterà a realizzare dei contenuti che renderanno il format innovativo ed esclusivo”.

Andrea Antonelli Drago, Founder di Etirya, afferma: “Excellence Green mira a diventare un progetto non esclusivamente legato all’enogastronomia ma in senso ampio al vivere salutare e sostenibile. Ci siamo immediatamente interessati e lasciati coinvolgere dall’idea di collaborazione con Excellence su temi che rappresentano il nostro core business e sono imprescindibili per perseguire l’obiettivo di contribuire a creare le condizioni per un pianeta migliore da lasciare alle generazioni future”.