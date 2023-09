Dal 24 settembre saranno online le ricette scelte e il 30 settembre a Esposizioni, nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, durante il Re Cook Show, saranno presentate le ricette vincitrici del contest culinario

Si conclude la 4a edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, inaugurata il 14 luglio scorso presso il Centro Commerciale Euroma2, con due storici appuntamenti che si sono svolti giovedì 21 settembre, nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio: l’incontro/workshop Le buone re-azioni e la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a ContestEco 2023, il contest d’arte e design sostenibile più eco del web – oggi free press Metro Award, che ha lanciato l’asta di beneficenza online “L’incanto di ContestEco” a favore di SOS Villaggi dei Bambini.

RECUPERA E RICICLA IN CUCINA! LE TRADIZIONI DEL LAZIO – Durante l’appuntamento a Palazzo Brancaccio è stato presentato lo stato dell’arte del progetto “Recupera e Ricicla In Cucina! Le tradizione del Lazio”, che ha ricevuto il contributo di Regione Lazio – ARSIAL. Un appuntamento ormai divenuto cult per tutti i professionisti e gli appassionati di ricette, pronti a sfidarsi davanti ai fornelli con nuove idee. Tutti i partecipanti – food blogger, allievi e ex allievi della Scuola di Cucina TuChef, appassionati di cucina e ricette della tradizione, che in questo 2023 hanno voluto condividere la candidatura ufficiale della Cucina Italiana quale patrimonio dell’umanità Unesco per il 2023, hanno recuperato la cultura gastronomica del territorio, reinterpretando ricette della tradizione della cucina laziale e mediterranea e, in questi casi, riutilizzando pietanze della tradizione romana/laziale. Dal 24 settembre saranno online le ricette scelte e il 30 settembre a Esposizioni, nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, durante il Re Cook Show, saranno presentate le ricette vincitrici del contest culinario.

CONTESTECO 2023 E L’INCANTO DI CONTESTECO – A Palazzo Brancaccio è avvenuta anche la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del concorso Contesteco 2023 – il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web – Free Press Metro Awards e il lancio dell’Asta di Beneficenza Online L’incanto Di Contesteco in favore di SOS Villaggi Dei Bambini. In questo contesto, il giornalista Salvo Cagnazzo ha consegnato alla presenza della Presidente della Giuria Qualificata Mara Miceli – giornalista di Radio Vaticana Italia 105 lo Special Awards Uozzart 2023 all’artista Syvy che con la sua “F**k war”, “nonostante i netti contrasti presenti all’interno dell’opera, anagrafici, cromatici e soggettistici lascia la sintesi a chi la guarda: una lezione chiara, dura, amara, ma che, nonostante tutto, ti fa sorridere. E il sorriso è la migliore arma contro l’indifferenza”.

Davanti a una folta platea sono stati quindi consegnati i riconoscimenti, divisi tra Appassionati d’Arte e di Riciclo Creativo e Artisti Professionisti. A premiarli anche la presidente di giuria Mara Miceli e Colette Morin, in rappresentanza del quotidiano free press Metro. Questi i vincitori della categoria Appassionati d’Arte secondo la Giuria Social: dal primo al terzo posto, Celiento Francesco con l’opera Quinto Comandamento, De Santis Giampiero con l’opera Solidi Legami, Leonelli Germana con l’opera Paura. Per la categoria Artisti Professionisti, secondo la Giuria Qualificata, il primo posto se lo aggiudica Syvy con l’opera “F**k war”; a seguire, Patrizia Genovesi con l’opera No More Violence e Norberto Cenci con l’opera Aquilone ad ex equo con Mauro Pispoli con Pappagalli Verdi.