L’ape è un animale fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sopravvivenza dell’uomo. Per sensibilizzare sull’importanza di questi piccoli insetti, nel 2017 è stata istituita la Giornata Mondiale delle Api (20 maggio), celebrata nel giorno della nascita di Anton Janša, pioniere delle moderne tecniche di apicoltura.

In occasione della ricorrenza del prossimo 20 maggio, Dolomiti Paganella suggerisce le esperienze da vivere sul territorio e legate al magico mondo delle api: dalle visite nelle aziende agricole locali fino all’adozione dell’alveare, passando per l’assaggio delle diverse varietà di miele e i trattamenti benessere a base di quello di castagno.

Scoprire da vicino il mondo delle api insieme agli apicoltori esperti

Per far conoscere il complesso e affascinante mondo delle api, in estate alcuni apicoltori del territorio di Dolomiti Paganella organizzano visite guidate dedicate a grandi e piccini. È il caso dell’Apicoltura Castel Belfort, attiva da oltre 40 anni ai piedi delle suggestive rovine del castello di Spormaggiore, dove, tra aneddoti e incontri ravvicinati con l’ape regina e le api operaie, l’apicoltore Gualtiero accompagna in un viaggio alla scoperta dei passaggi che tracciano il percorso dall’alveare al barattolo di miele. Al termine della visita è prevista inoltre una dolce degustazione.

Assaggiare i dolci (e insoliti) sapori del miele

I prati e i boschi del territorio di Dolomiti Paganella danno vita a numerose varietà di miele, da quelli più classici come il Millefiori, l’Acacia o quello di castagno, a quelli più insoliti come la melata di bosco, il miele di erba medica e di rododendro o quello di tarassaco e melo, due varietà che si possono trovare in pochissime altre zone d’Italia. La raccolta inizia in primavera, al termine delle prime fioriture, e continua per tutta l’estate dando vita a prodotti d’eccellenza. Sul territorio, tra le piccole realtà specializzate, ci sono l’Apicoltura Facchinelli di Lavis, un’azienda agricola a conduzione famigliare che, nella Piana Rotaliana, porta avanti una tradizione lunga secoli; Malga Val dei Brenzi, con le sue arnie a 1.300 d’altezza, sopra i paesi di Fai e Spormaggiore, sul Monte Fausior; e Mieli d’Autore, una realtà di Fai della Paganella, nella suggestiva cornice dell’agriturismo Florandonole.

Adottare un alveare a distanza

Per chi desidera contribuire alla salvaguardia e alla cura delle api anche a distanza, sull’Altopiano della Paganella c’è la possibilità di adottare un alveare e supportare così anche il lavoro e l’impegno degli apicoltori locali. Tra le aziende agricole che offrono questa opportunità c’è Apicoltura del Brenta dell’agriturismo Ai Castioni, una realtà a due passi dal lago di Molveno che prevede l’adozione certificata con un attestato, la scelta di un nome per il proprio alveare e, a fine stagione apistica, il ritiro dei prodotti realizzati dalle proprie api, dai vasetti da 500 gr alle confezioni di polline, che possono essere ritirati in azienda o ricevuti a domicilio.

Provare un’esperienza di relax a base di miele

Le numerose proprietà del miele possono essere sfruttate anche durante un dolcissimo momento di relax. Gli operatori olistici di Brentanima, di San Lorenzo Dorsino, offrono per esempio un trattamento a base di miele di castagno, il Trattamento Detox Profondo Schiena, che aiuta a purificare l’organismo dalle tossine (fisiche, emotive e mentali) e a nutrire in profondità la pelle. Il tutto inizia proprio con uno scrub a base di miele di castagno, succo di limone e zucchero dì canna e con una spugnatura con decotto alle erbe, per proseguire poi con la reidratazione e il riallineamento indolore della colonna vertebrale seguendo il metodo Breuss. A concludere una pioggia profumata e rinfrescante con acqua aromatica alla menta.