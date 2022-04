Il Consorzio Gorgonzola sarà a CIBUS, che torna alle sue date storiche dal 3 al 6

maggio, al PAD. 02 – STAND C 056.

Nei primi tre giorni della manifestazione allo stand consortile si alterneranno i

giovani allievi dell’”Istituto Professionale G. Ravizza” di Novara, coordinati dallo

Chef Lucio Salvatore, che proporranno due momenti di degustazione a base di

Gorgonzola DOP, alle 11.30 e alle 15.00, con ricette e abbinamenti inediti. Per

questa edizione sono attesi a Parma oltre 60.000 visitatori da tutto il mondo. I temi

di quest’anno saranno i rapporti tra industria e distribuzione, il ruolo della filiera

agricola per la redditività delle imprese, la ristorazione del futuro e il ruolo dei

prodotti Dop e Igp negli assortimenti.