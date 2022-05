«Ho pensato di omaggiare la Carovana Rosa con questo frutto di stagione il cui colore si abbina perfettamente all’evento di oggi – ha detto Stefano Serafini, campione TWC 2021 – . Per l’occasione ho comunque voluto offrire entrambe le degustazioni, quella creativa con le fragole e quella originale con cui ho vinto la gara lo scorso anno».

In foto, il campione del mondo del celebre dessert italiano ha preparato, insieme al Governatore veneto, una versione creativa del suo tiramisù con crema di fragole.

