La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone in occasione di Happy Natale Happy Panettone a Palazzo Castiglioni, in Confcommercio Milano dal 24 al 26 novembre, la mappa aggiornata per scoprire oltre cento tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare. La mappa è digitale e scaricabile dal sito della Camera di commercio nella sezione dedicata all’agroalimentare: https://www.milomb.camcom.it/agroalimentare

Ha dichiarato Enrico Brambilla, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano che possa contribuire all’attrattività crescente dei nostri territori. Siamo convinti che la qualità possa infatti rappresentare un importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese e dell’eccellenza della filiera produttiva ad esso legata”.

Happy Natale Happy Panettone 2023 a Palazzo Castiglioni (Confcommercio Milano) corso Venezia 47 dal 24 al 26 novembre. Si svolge dal 24 al 26 novembre a Palazzo Castiglioni (Confcommercio Milano), in corso Venezia 47, la quinta edizione di Happy Natale Happy Panettone – con Artisti del Panettone – l’evento aperto al pubblico dedicato al panettone artigianale. Happy Natale Happy Panettone è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di MNcomm, Food Media Factory, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani; il contributo di Chocolate Culture e Da Vittorio con il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi, Alessandra Pirola Baietta, event & wedding planner e Caffè Scala, il presidente dei Panificatori Matteo Cunsolo e il supporto degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo. Happy Natale Happy Panettone sostiene Fondazione Umberto Veronesi e We World Onlus.