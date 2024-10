Ogni regione d’Italia vanta prodotti locali d’eccellenza che contribuiscono alla realizzazione di ricette uniche in grado di diventare vere e proprie icone culturali: oltre 9 persone su 10 sostengono infatti che la cucina regionale sia un aspetto importante della cultura e tradizione italiana (96%).

È quanto emerge da un sondaggio di HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, commissionato all’istituto di ricerca YouGov per approfondire l’opinione degli italiani sui piatti tipici locali. HelloFresh ha inoltre analizzato con quale frequenza queste pietanze vengono riprodotte nella vita quotidiana delle famiglie e ha individuato le regioni dalla tradizione gastronomica più ammirata.

Specialità locali: la maggior parte degli italiani “difende” le tradizioni e segue le ricette originali

La cucina in Italia non è solo una questione di ingredienti, ma diventa un vero è proprio mezzo per richiamare ricordi di infanzia e conservare il legame con le tradizioni con 1 italiano su 4 che cucina sempre i piatti tipici della propria zona (23%) e 3 su 4 che lo fanno spesso (79%). Le persone del Sud Italia, in particolare, sono quelle più affezionate ai sapori della propria regione (38%).

Chi si cimenta nella riproduzione delle specialità tipiche italiane si dimostra per lo più tradizionalista: più della metà dei rispondenti (61%) preferisce infatti attenersi alla ricetta classica senza modificare metodi di cottura e ingredienti, mentre solo il 12% afferma di prediligere la reinterpretazione dei piatti in chiave moderna.

La preparazione di specialità di altre regioni nella quotidianità è invece una pratica meno diffusa: solo 1 italiano su 10 lo fa sempre (9%), mentre 1 su 2 lo fa spesso (49%). Tra i motivi principali che impediscono la riproduzione delle ricette regionali si segnalano i lunghi tempi di preparazione (29%), la difficoltà nel reperire gli ingredienti originali (27%), ma anche la volontà di seguire una dieta più leggera e sana (26%).

La top 5 delle cucine regionali più amate

Dalla ricerca emerge inoltre che, nonostante i sapori della regione di provenienza risultino quasi sempre i più apprezzati, gli italiani adorano confrontarsi su temi culinari italiani in modo più ampio tanto che alcune cucine regionali si distinguono in modo particolare per la loro popolarità:

L’Emilia Romagna si posiziona al primo posto con il 32% di preferenze

si posiziona al primo posto con il 32% di preferenze La Sicilia ottiene il secondo posto con il 30% delle preferenze

ottiene il secondo posto con il 30% delle preferenze Anche la Campania conquista il podio con il 28% delle preferenze, particolarmente amata dai più giovani (38% dei rispondenti tra i 18-34 anni)

conquista il podio con il 28% delle preferenze, particolarmente amata dai più giovani (38% dei rispondenti tra i 18-34 anni) Al quarto posto si posiziona la Puglia (25%)

(25%) Chiude la top 5 la cucina del Lazio (23%), particolarmente apprezzata dai più giovani (33% tra i 18-34 anni)

Con i meal kit HelloFresh è possibile preparare facilmente a casa piatti regionali, tra i quali anche quelli delle regioni italiane più apprezzate in cucina come la piadina romagnola alla salsiccia e rucola, gli spaghettoni alla trapanese per un viaggio culinario in Sicilia, il pollo all’ischitana con pomodorini e olive, l’orata impanata alla gallipolina e la lonza alla ciociara per un concludere un indimenticabile itinerario gastronomico con una tappa romana.

“Dal sondaggio emerge quanto gli italiani valorizzino i piatti tipici del proprio paese, rispettando sia le ricette tradizionali con cui sono cresciuti, sia quelle delle altre regioni. Il nostro servizio di meal kit delivery va incontro proprio a questa tendenza con il lancio della nuova sezione del menù “ricette italiane”: i nostri clienti possono scoprire nuove specialità locali con un viaggio gastronomico che attraversa tutta l’Italia, senza perdere tempo nella ricerca degli ingredienti, di cui ci occupiamo noi, e avendo più tempo a disposizione per la cucina e la convivialità” afferma Alessa Pomerantz, Responsabile dello sviluppo ricette di HelloFresh.