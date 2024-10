Potrebbe essere questo il format da poter esportare in altri Paesi europei?

16 immigrati sono scesi in banchina arrivando all ingresso dell’hotspot allestito all’interno del porto.

Il modello Italia Albania come esempio internazionale?

Per il conflitto in medio oriente

Il Consiglio dovrà esaminare come sono stati usati i sistemi di difesa aerea e il tipo di assistenza ribadendo che L obiettivo dell UE è ristabilire la pace e l’assistenza bilaterale

Temi difficili e carichi di tensione a partire dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina in tutti i suoi aspetti soprattutto in tema di sostegno militare

in

by

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy