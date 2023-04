Un’intera giornata dedicata al mondo della birra artigianale. È stato questo l’ultimo impegno dell’Accademia Professionale del Gusto, che ha da poco concluso, con successo, l’esperienza della seconda edizione del “Campionato Italiano di Pizza Contemporanea”. Diretta dal pizzaiolo professionista Domenico Rossini, di Grottaglie (Taranto), l’Accademia Professionale del Gusto mette insieme le migliori professionalità del territorio pugliese, annovera soci provenienti dalle altre realtà italiane e si dedica ad attività di formazione rivolte ai pizzaioli e all’organizzazione del Campionato. Per le iniziative di formazione, il gruppo dell’Accademia Professionale del Gusto è andato questa volta in trasferta nella storica sede del birrificio “Birra Salento” a Leverano (Lecce). I titolari del birrificio hanno raccontato ai partecipanti la loro storia, come il birrificio è nato e quali sono state le tappe per realizzare l’attività. Nella visita, sono state spiegate poi le fasi del processo produttivo che deve essere seguito e rispettato per avere un prodotto artigianale di qualità. “Proseguiamo con la nostra attività di formazione – dichiara il presidente dell’Accademia Professionale del Gusto Domenico Rossini -. La birra è un prodotto importante, direi essenziale, da abbinare alla pizza. Vogliamo che i nostri soci conoscano il mondo delle birre artigianali e i prodotti di qualità, per poter offrire il meglio ai propri clienti nelle loro attività. Il prossimo passo sarà dedicarci alla formazione per ottenere un buon impasto alla birra, che sfrutta le caratteristiche dei lieviti e del malto presente in maniera naturale nella birra, per alimentare la maturazione della base della pizza”. E la formazione prosegue: il prossimo corso, a metà maggio, sarà dedicato alla pizza senza glutine: lo guiderà lo stesso Domenico Rossini insieme ad altri esperti. Un impasto complesso, ma, se lavorato bene, dalle grandi potenzialità: la sfida sarà riuscire a realizzare una pizza gustosa e con la giusta consistenza, nonostante la presenza di farine senza glutine, per poter offrire un buon prodotto a chi è intollerante a questo tipo di sostanza alimentare.

Si chiude, intanto, con successo, la seconda edizione del “Campionato Italiano di Pizza Contemporanea”, svoltosi a Grottaglie. Nel ristorante pizzeria Paradiso, i concorrenti di tutta Italia, in una vera sfida, si sono cimentati nelle loro creazioni partecipando a varie categorie: pizza classica, pizza gourmet, pizza in pala, pizza alternativa, pizza contemporanea, pizza napoletana, pizza senza glutine. “Un grandissimo ringraziamento a tutti i partecipanti – dichiara Domenico Rossini per l’Accademia Professionale del Gusto -. È stata una vera sfida professionale, in cui i maestri pizzaioli si sono confrontati sui vari tipi di pizza, gli impasti, le cotture, la stesura e gli ingredienti scelti, mettendo in campo la propria esperienza e competenza. I concorrenti sono stati giudicati da una giuria qualificata, nella quale erano presenti grandi maestri pizzaioli noti a livello nazionale. Un ringraziamento sentito, inoltre, a tutto lo staff dell’Accademia Professionale del Gusto, che ha curato l’organizzazione del campionato. Infine, un ringraziamento lo rivolgo anche ai ragazzi delle Strutture rete Fondazioni Epasss (il Centro Diurno Epasss di Grottaglie, coordinato dalla dottoressa Elisabetta Attolino e la Crap Epasss, coordinata dalla dottoressa Marina Fina)”. Si tratta di un gruppo di ragazzi diversamente abili che hanno imparato, attraverso le mani e l’esperienza di Domenico Rossini, a realizzare una pizza, in tutte le sue fasi: dalla scelta delle farine, all’impasto, alla maturazione, alla stesura, scelta degli ingredienti e cottura. “I ragazzi, che già in precedenti iniziative hanno dato buona prova di sé dimostrando di aver appreso l’arte della pizza – ha raccontato Rossini -, hanno partecipato in maniera attiva a tutta la manifestazione e hanno valorizzato la stessa”. Il presidente Domenico Rossini pensa già al prossimo anno. L’Accademia Professionale del Gusto è impegnata ed è già a lavoro per organizzare la prossima edizione del Campionato italiano di pizza contemporanea. “Rivolgiamo ancora un grandissimo e caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti di quest’anno, che sono stati la vera anima della manifestazione, e allo staff dell’Accademia – conclude Domenico Rossini -. Vogliamo continuare a portare la nostra professionalità a contatto con il nostro pubblico, promuovere l’arte della pizza, il nostro lavoro e le professionalità del nostro territorio, vogliamo stare insieme. La nostra Accademia Professionale del Gusto è aperta a tutti i colleghi e aspiranti pizzaioli con iniziative legate alla formazione e alla valorizzazione del nostro settore; intanto, ci diamo appuntamento all’anno prossimo per il Campionato italiano di pizza contemporanea, una manifestazione che punta a crescere e sarà ancora più grande e variegata”.