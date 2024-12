Panettoni, spumanti, dolci da forno, specialità della tradizione, ma anche degustazioni, cene, eventi ed esperienze autentiche. Sono davvero tantissime le opportunità per rendere il Natale speciale. E sono sempre di più le persone che scelgono questo tipo di proposte da lasciare sotto l’albero.

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che riunisce oltre 300 soci tra cui produttori enogastronomici ristoranti, agriturismi, b&b e strutture ricettive ne ha raccolto un’utilissima carrellata sul proprio sito web, tastetrentino.it/NataleConGusto2024, che rende davvero impossibile restare a corto di idee.

Comodamente suddivise per categorie, vanno dai più classici cesti e confezioni regalo ai più contemporanei buoni, voucher e gift card , come quelli per cene gourmet o il simpatico “Adotta una mucca” a cura di Apt Valsugana, che consente di adottare virtualmente una mucca e poi ritirarne i formaggi in estate.

Ma anche eventi ed esperienze di gusto, oltre che i menù di Natale e Capodanno di una selezione di ristoranti, come l’Hosteria Toblino, l’Osteria Ca’ dei Giosi, Innesti Restaurant, Locanda Margon, Ristorante Boivin, Scrigno del Duomo o Ristorante La Casina.

Una sezione, poi, è legata alle sempre più gettonate opportunità di “Benessere a Natale” del Grand Hotel Terme di Comano, che propone weekend relax o più attivi, in abbinata allo sci nella skiarea Pinzolo-Campiglio-Folgarida-Marilleva, ma anche fine settimana dedicati al detox post feste, tra massaggi, terme e forest bathing.

Tra le confezioni regalo, spesso personalizzabili, si trovano una varietà di prodotti: dagli infusi, sciroppi, liquori e distillati di A. Folletto di Ledro, a olio, vino o prodotti food di Agraria di Riva del Garda, dal miele e prodotti delle api di Apicoltura Trentina Valli di Cavedine alle delizie in vasetto dolci e salate di Ca’ dei Baghi o di Biodebiasi, fino alle dolcezze di Pasticceria Marzadri, Panificio Moderno e Panificio Pasticceria Tecchiolli, le produzioni di Molino Pellegrini, le carni e salumi di Macelleria Zanotelli o Salumeria Belli e i formaggi dell’Azienda Agricola La Quadra di Drena, Casearia Monti Trentini, Caseificio Sociale di Sabbionara o Crucolo.

E poi vino: Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller Thurgau, Nosiola o Trento DOC, in un viaggio virtuale tra le diverse zone produttive del Trentino. Si va dalla città e dintorni del capoluogo con Cantina Sociale di Trento, Cantina di La-Vis, Ferrari Trento e Maso Martis, alla Piana Rotaliana, dove si incontrano i prodotti di Azienda Agricola Andrea Martinelli, Azienda Agricola Donati Marco, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo. Se si è in cerca di prodotti della Vallagarina ci sono ceste e confezioni di Azienda Agricola Balter, Azienda Agricola Biologica, Biovegan Vallarom, Azienda Agricola Vignali Varas, Cantina d’Isera, Cantina Mori Colli Zugna, Revì Trentodoc e Vivallis, mentre la Val di Cembra è presidiata da Cembra cantina di montagna, Tenuta Gottardi e Villa Corniole. Rappresentate anche la zona di Faedo con Pojer & Sandri e le Giudicare con Azienda Agricola Filanda de Boron. Non mancano le grappe, come quelle di Distilleria Bertagnolli o Distilleria Marzadro.

Tra i prossimi eventi da segnalare, invece, giovedì 12 dicembre il Ristorante La Brace di Rovereto organizza Jazz Lab & More Xmassong 4tet sings Monica Giorgetti, mentre venerdì 13 dicembre va in scena l’Aperitivo di Santa Lucia presso l’Osteria 33 di Terragnolo e domenica 15 dicembre l’Aperitivo di Natale presso la Cantina di La Vis. Fino al 15 dicembre, inoltre, la Pasticceria Marzari di Vigolo Vattaro invita il pubblico a La riscoperta dei frutti antichi. Fino al 23 dicembre c’è anche il Natale al Castello di Avio, mentre il 28 dicembre Innesti Restaurant di Pergine Valsugana propone il Sabato=brunch.