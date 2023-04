“Grande conferma per i vini e per l’olio abruzzesi alla 55à edizione del Vinitaly. Agende piene di incontri, con acquirenti nazionali ed esteri, per le nostre aziende vitivinicole e numerosi premi conferiti ai nostri produttori di olio. Cresce l’interesse per il comparto vitivinicolo abruzzese anche grazie alla spinta che la Giunta regionale continua ad imprimere al settore e al grande impegno che il ministro, Francesco Lollobrigida, sta riservando al mondo agricolo, in tutte le sue peculiarità, ponendo massima attenzione anche sulla formazione, attività sempre più importante da sostenere. Non a caso, il presidente Giorgia Meloni e lo stesso ministro Lollobrigida hanno premiato gli istituti agrari d’eccellenza del nostro Paese”. E’ quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, presente al Vinitaly.