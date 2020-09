(ANSA) – MILANO, 03 SET – Gira in negativo la Borsa di Milano

(-0,2%), con le banche in ordine sparso, mentre lo spread risale

verso 143. La peggiore è Fineco (-2,9%) con Bper (-2%), , che ha

ottenuto il via libera dalla Bce a rilevare i 532 sportelli in

eccesso in vista dell’integrazione tra Intesa (+0,3%)e Ubi, sale

Unicredit (+1%).

A tirare il listino principale verso il basso Stm (-4,5%),

come il comparto in Europa, Atlantia (-3,8%) col Cda su Aspi, e

l’industria con Prysmian (-2%) e Buzzi (-2%). Rimbalza Interpump

(-1,9%).

Brilla in vetta Tim (+3,1%), mentre si compiono altri passi

verso FiberCop per la rete secondaria, bloccata Tiscali (a un

teorico -40,4%). Bene Mediaset (+7,4%) dopo l’accoglimento del

ricorso di Vivendi -0,2% a Parigi%) contro la legge Gasparri da

parte della Corte Ue. Guadagni per Pirelli e crescita per Fca

(+2,8%), come per i marchi francesi. Petroliferi in forma, da

Saipem (+2,1%) a Tenaris (+1,9%) e Eni (+1,8%), nonostante il

greggio in calo (wti -1,2%) a 41 dollari al barile. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram