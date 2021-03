(ANSA) – MILANO, 18 MAR – Piazza Affari si mantiene in rialzo

(Ftse Mib +0,4%) con lo spread in risalita a 98,5 punti e il

rendimento decennale in progresso di 2 punti allo 0,715%. Si

sgonfiano sia Banco Bpm (+0,25%), dopo che gli analisti di

Bloomberg Intelligence hanno previsto un “ulteriore calo del Cet

1 al 12,5% nel 2021” dopo essere sceso di “84 punti base al



