Guardiamo con attenzione all’atteso incontro della Commissione di allerta rapida sui prezzi, voluta fortemente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che analizzerà oggi, in primis, l’andamento del prezzo della pasta, che rimane sempre troppo alto, e più in generale affronterà l’aumento registrato nei mesi scorsi dei beni agroalimentari.

«Crediamo sia necessario un intervento urgente e straordinario» afferma il Vicepresidente di ANIR Confindustria, Massimo Piacenti, «per trovare delle misure che riescano a intervenire in un settore come quello della ristorazione collettiva che è in piena crisi. Continuiamo a servire i pasti nonostante le gravi difficoltà economiche che stiamo attraversando da mesi. L’intero settore della ristorazione collettiva è uno dei più colpiti dal caro prezzi, diventa davvero difficile servire un pasto oggi, in molti degli appalti pubblici per scuole, ospedali, carceri, centri anziani, con i prezzi che sono quelli fissati anni prima, senza veder riconosciuti gli adeguamenti necessari. A rischio, l’abbiamo già ribadito in più occasioni, ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro che stiamo cercando di preservare con grandi sacrifici».