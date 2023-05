Modellato lasciandosi ispirare dal vento, Connor è il nuovo casco da strada con omologazione ECE 2206 presentato da AIROH. Confortevole grazie all’innovativo sistema di ventilazione, e dal design di carattere, Connor è pronto a stupire il mercato con il suo connubio unico di tecnicità e comfort.

Dai suoi laboratori di ricerca e sviluppo, AIROH presenta l’ultimo nato del segmento on road: il casco Connor, modellato dal vento e con omologazione ECE 2206.

Design futuristico, linee decise ispirate al mondo racing e grafiche accattivanti a completamento, rendono Connor il must-have della stagione 2023.

L’ampio range di taglie offerte – dalla XS alla XXL divise su tre diverse calotte – e il sistema di ventilazione all’avanguardia, fanno di Connor un modello ideale per le più diverse esigenze.

Connor, il casco on road ispirato al vento

Studiato, sviluppato e modellato all’interno della galleria del vento presente nella sede bergamasca di AIROH, Connor stupisce per la particolare attenzione al comfort che viene offerto all’utilizzatore finale.

Le prese d’aria sono posizionate sulla mentoniera e sulla parte superiore del casco, così da garantire un’ottima ventilazione, importante soprattutto nelle giornate più calde o nei tragitti più lunghi. Possono essere aperte e chiuse manualmente a seconda delle esigenze e delle condizioni di guida e, insieme agli estrattori posteriori, definiscono un sistema di ventilazione funzionale ed innovativo.

Gli interni, realizzati con tessuti tecnici e trattamenti altamente performanti, garantiscono estrema traspirabilità anche durante usi più intensivi e prolungati. Removibili, lavabili e ipoallergenici, sono arricchiti dal sistema ASN (AIROH Sliding Net), che facilita l’estrazione dell’aria, aumenta la sicurezza e migliora il comfort.

Il casco Connor, in termoplastica HRT, prevede tre calotte che coprono dalla XS alla XXL, per adattarsi a diverse conformità craniche, dalle più piccole alle più importanti.

Il nuovo modello entry level di AIROH con omologazione ECE 2206 va incontro alle esigenze di chi si sta avvicinando al mondo delle due ruote, ai più giovani, ai passeggeri ma anche di chi ha già macinato parecchi chilometri sull’asfalto.

La visiera è straordinariamente ampia, per non perdersi nessun dettaglio, ed è dotata dell’ATVR (AIROH Tool-Less Visor Removal). Può essere utilizzata anche in posizione antifog ed è predisposta per l’inserimento della lente Pinlock® 70, per assicurare sempre una perfetta visibilità riducendo al minimo il rischio di appannamento. A completare il casco, anche lo Stop Wind, regolabile in due lunghezze per permettere di adattarsi a qualsiasi condizione climatica e la pratica predisposizione per il facile montaggio di sistemi di comunicazione Bluetooth.

Grazie al suo design unico ed all’eccezionale rapporto qualità-prezzo, Connor sarà capace di rispondere alle esigenze del sempre più ampio pubblico di appassionati delle due ruote.

Le linee decise, il look racing, il taglio futuristico e le innumerevoli grafiche e colorazioni di Connor sono disponibili sul mercato a partire da 119,99 euro.