“Quella del ministro Franco è una finta riforma fiscale, utile solo ad accontentare l’Europa e farci dare i soldi promessi. Il disegno di legge delega di riforma tributaria di 40 miliardi del Governo Draghi è cinque volte inferiore alle reali necessità degli Autonomi e Partite iva. Falliranno un milione di Autonomi e Partite iva, quelli che hanno pagato di più il prezzo del covid, e con loro saranno licenziati da 3 a 9 milioni di dipendenti”.

“Sono oltre 200 i miliardi di euro, infatti, le perdite accumulate da professionisti, imprenditori ed aziende, sino ad oggi. Con 40 miliardi tutte queste perdite vengono trattate come in un concordato preventivo al 20%. Prendere o lasciare”.

“Il Ministro Franco dice che non ci sono soldi. Io dico che non c’è fantasia, non c’è creatività, non c’è vera conoscenza del mercato, non c’è coraggio da parte del ministro che, d’altro canto, è un Ragioniere dello Stato, vecchio stampo. Serve una persona che sappia coniugare tutto questo col risanamento equitativo del falso credito in bilancio di mille miliardi”.