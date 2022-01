La paura di rialzi aggressivi dei tassi fa scendere il Russell 2000 di oltre il 10% da inizio anno, ma Francis Gannon di Royce Investment Partners è convinto che le small cap siano la soluzione migliore contro l’inflazione, ma solo per gli investitori a lungo termine.

Punti salienti dell’intervista di Gannon su “Power Lunch” della CNBC

All’interno del Russell 2000, si aspetta che BOK Financial beneficerà delle pressioni inflazionistiche. Spiegando perché è rialzista sul titolo, Gannon ha detto su “Power Lunch” della CNBC:

BOK Financial è una delle banche più grandi dell’Oklahoma e di mercati in crescita come il Colorado e il Texas. L’ultima volta che abbiamo visto i tassi salire, abbiamo visto i loro guadagni raddoppiare. Beneficeranno anche di costi energetici più elevati, dato che sono uno dei maggiori finanziatori nel complesso energetico.

Altri nomi che ritiene valga la pena possedere durante l’inasprimento della Fed includono Element Solutions e Barrett Business. In generale, vede i titoli che stanno sottoperformando RUT come un acquisto ai livelli attuali.

Gannon vede rendimenti modesti per l’indice a bassa capitalizzazione quest’anno

Il caso rialzista di Gannon per il Russell 2000 riguarda un lasso di tempo più ampio da tre a cinque anni. Per il 2022, tuttavia, ha citato l’azione storica dei prezzi per prevedere rendimenti relativamente inferiori per l’indice a bassa capitalizzazione. Gannon ha aggiunto:

Negli ultimi tre anni abbiamo avuto rendimenti a due cifre nello spazio small cap. Non abbiamo mai raggiunto il quarto anno di rendimenti a due cifre. Quindi, penso che i rendimenti saranno più attenuati per le small cap quest’anno.

Tuttavia, si aspetta che le società riportino utili migliori del previsto per l’ultimo trimestre grazie alla forte domanda. Il mese scorso, Jill Carey Hall di Bank of America Securities ha affermato che il 2022 potrebbe essere un buon anno per le small cap.