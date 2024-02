Il 2024 è appena iniziato, ma già si assiste a una proliferazione di previsioni riguardo all’andamento dei prestiti personali e finalizzati nei mesi a venire. Questo argomento di attualità coinvolge non solo gli operatori del settore, ma anche i privati che intendono richiedere nuovi finanziamenti. Nel presente articolo, esamineremo dettagliatamente la situazione dei prestiti in Italia e ci soffermeremo su cosa ci si può attendere nei primi mesi del 2024.

L’altalena dei prestiti nel 2023

Come hanno specificato gli analisti del CRIF, il 2023 è stato per gli italiani un “anno di cautela”; difatti, sono cresciuti solo i prestiti personali, mentre quelli finalizzati hanno registrato un trend negativo del 7%. Per quanto riguarda invece il capitolo dei mutui, il 2023 è stato un anno sicuramente negativo, un dato da imputare all’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea e alla crescita dell’inflazione. L’unico dato positivo che si può registrare nel 2023 è che sono aumentate le richieste di prestiti online, perché molti considerano più veloci i tempi di accredito e vantaggiosi i tassi di interesse.

Quali sono le previsioni per i prestiti nel 2024?

Gli esperti del settore finanziario prevedono un aumento progressivo delle richieste di prestiti nel primo trimestre del 2024, con un significativo incremento che si protrarrà fino all’estate, sia per quanto riguarda i prestiti personali che quelli finalizzati. Tali proiezioni positive non si basano su calcoli ipotetici, ma su dati finanziari accuratamente analizzati dagli esperti prima di esprimere qualsiasi parere. La recente conferma da parte della BCE dei tassi di interesse costituisce il primo segnale positivo per una ripresa graduale ma decisiva dei prestiti, compresi i mutui per l’acquisto di abitazioni. Un altro elemento a conferma delle previsioni ottimistiche è rappresentato dalla tendenza al ribasso dell’inflazione, già evidente nei mesi finali del 2023 e destinata a persistere nei prossimi due anni. Analogamente a quanto avvenuto nel 2023, si prevede un aumento della domanda di prestiti personali, che ha sorpreso con una crescita inaspettata e che dovrebbe persistere nel corso dell’anno in corso, anche grazie alle leggere variazioni dei tassi di interesse. Al contrario, i prestiti finalizzati mantengono prospettive negative, poiché i tassi di interesse sono in crescita dal 2022. Secondo le previsioni degli analisti finanziari, i prestiti online continueranno a registrare una crescente domanda, mentre si prevede un rallentamento per i finanziamenti con la formula della cessione del quinto.

Aumento dei prestiti Buy Now, Pay Later

I prestiti che hanno registrato una crescita pari al 100% negli ultimi due anni sono chiamati Buy Now, Pay Later (BNPL), dei finanziamenti flessibili e versatili che sono stati già scelti da migliaia di italiani. Tra i tanti tipi di finanziamenti che si possono richiedere, i BNPL sfruttano la formula “compra ora e paga dopo”, quindi si tratta di piccoli prestiti che non prevedono nessun tasso di interesse. Al momento dell’acquisto non si paga, ma si sottoscrive un minuscolo finanziamento e si può decidere di pagarlo a rate o in un’unica soluzione. La richiesta è aumentata soprattutto grazie allo sviluppo di piattaforme che offrono questo tipo di servizio e alla contestuale crescita dello shopping online. Gli istituti di credito che sono sempre al passo con i nuovi trend non vogliono lasciarsi sfuggire questi clienti e hanno introdotto dei piccoli prestiti per gli acquisti, che hanno tassi di interesse molto bassi e tempi di erogazione compresi tra le 24-48 ore. Per il 2024 si confermerà l’aumento della richiesta dei BNPL, anche se sono previste nuove regole e più garanzie per i consumatori, visto che si tratta di prestiti ancora privi di una disciplina organica.

Come calcolare in anticipo la rata del prestito

Le prospettive per i prestiti nel 2024 si presentano come incoraggianti, offrendo un periodo opportuno per coloro che necessitano di liquidità e intendono richiedere finanziamenti. Tuttavia, la costante fluttuazione dei tassi di interesse rappresenta una sfida per coloro che desiderano accedere a prestiti. Inoltre, le notevoli disparità tra le proposte degli istituti finanziari complicano la ricerca dell’offerta più vantaggiosa.

Se state cercando come calcolare la rata di un prestito, il modo migliore è utilizzare calcolatori online, strumenti che simulano con precisione ogni aspetto del finanziamento. Le ricerche su motori di ricerca mostreranno numerosi risultati, poiché diverse banche e istituti finanziari offrono calcolatori online. Basta inserire l’importo desiderato, il numero di rate e i mesi per il rimborso per ottenere un prospetto dettagliato del prestito personale o finalizzato.

L’utilizzo del calcolatore e l’invio di una successiva richiesta di preventivo non vincolano all’obbligo di sottoscrivere il finanziamento. È sempre consigliabile richiedere ulteriori informazioni. Nel caso in cui si accetti il preventivo fornito dal calcolatore online, sarà necessario inviare documenti e sottoscrivere il contratto. L’importo erogato sarà addebitato entro pochi giorni, e le condizioni del prestito potranno essere modificate, soprattutto optando per finanziamenti flessibili.