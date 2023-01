A poche ore dall’avvio dei saldi di fine stagione in Toscana, il presidente regionale di Federmoda-Confcommercio Paolo Mantovani prova a stilare un primo parziale resoconto dell’andamento delle vendite: “c’è un buon movimento nei negozi, soprattutto dalla seconda metà della giornata. La mattina è iniziata più debolmente, ma c’era da aspettarselo visto che per molti questa è ancora una giornata di lavoro. Saranno decisivi comunque i prossimi giorni: il ponte della Befana aggancia un fine settimana che promette molto bene, soprattutto nelle città d’arte e sulla costa, dove i turisti si stanno muovendo di più. I prodotti in saldo più richiesti in queste prime ore sono la maglieria e le scarpe, sneakers ma anche mocassini e stivali per le donne. Si conferma il trend di una moda comoda, sportiva e portabile in tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Penalizzati i capispalla più pesanti, per via del clima quasi primaverile. L’arrivo del freddo potrebbe senz’altro dare una mano alle vendite”.

L’analisi previsionale di Federmoda-Confcommercio Toscana prevede che almeno il 60% dei toscani approfitterà degli sconti dei saldi, spendendo 133 euro a testa (contro le 119 dell’inverno 2022) sviluppando un volume d’affari complessivo di circa 292milioni di euro, 21 in più dello scorso anno. Non basterà tuttavia a tornare alla spesa di 160 euro pro-capite registrata a gennaio 2020, l’ultimo inverno pre-pandemia.