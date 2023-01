“Start up e pmi innovative”, arriva il webinar gratuito di Camera di commercio e Formaper martedì 31/01/2023, ore 11:00 – 13:00. Si tratta di un incontro di gruppo gratuito di orientamento su requisiti e procedure per l’avvio e lo sviluppo di un progetto imprenditoriale innovativo ad alto valore tecnologico. Informazioni e iscrizioni al link .

Il webinar, promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, organizzato in collaborazione con Formaper, è dedicato a chi vuole ricevere un primo orientamento di tipo informativo sull’avvio di un’impresa innovativa ad alto valore tecnologico, sui requisiti per l’iscrizione di una startup innovativa/PMI innovativa nell’apposita Sezione del Registro imprese e sulle relative agevolazioni fiscali previste.

I partecipanti possono ricevere informazioni utili a distinguere la natura innovativa o meno dei propri progetti, verificare il possesso dei requisiti, chiarire eventuali dubbi normativi e ricevere un orientamento verso il percorso più idoneo da seguire per uno sviluppo consapevole della propria idea imprenditoriale.

Il programma: requisiti costitutivi e criteri specifici sull’innovazione, caratteristiche prescritte per l’oggetto sociale con esempi di corretta formulazione, conferma e manutenzione annuale dei requisiti: tempistiche e responsabilità, rassegna delle agevolazioni fiscali per l’impresa e per i soci per assunzioni e redditi da lavoro finanziarie e misure a favore dell’innovazione, deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare, piano d’impresa (Business Plan) e finanziamenti per l’avvio di impresa.

Destinatari: aspiranti imprenditori che intendono avviare una Start Up innovativa, imprese con attività innovativa ad alto valore tecnologico e sede legale e/o operativa iscritta alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, startup e PMI innovative con sede legale e/o operativa iscritta alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.