L’intervento di Fabrizio Salomoni, coordinatore nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi e direttore generale della cooperativa CEA di Pasian di Prato

«Il fattore tempo è fondamentale, si percepisce molta preoccupazione e incertezza per chi deve pianificare la propria attività. Il Governo deve intervenire prioritariamente sui crediti bloccati e poi sulla revisione della misura. Il coinvolgimento delle Associazioni di categoria è un fattore importante per rendere gli interventi attuabili e calzanti alle esigenze delle imprese. Abbiamo bisogno, come secondo punto, di una proroga per realizzare le pratiche autorizzate oltre il 31 dicembre 2023 visto che le cessioni dei crediti sono di fatto bloccate, o molto rarefatte, da autunno dell’anno scorso».

Così Fabrizio Salomoni, coordinatore nazionale settore Costruzioni di Confcooperative Lavoro e Servizi e direttore generale della cooperativa CEA di Pasian di Prato, commenta lo stop sul Superbonus 110 e l’esito del confronto tra Governo e imprese.

E, sulla strada da seguire, sono chiare le indicazioni della cooperazione. «Il futuro dipende dalle scelte che verranno faranno fatte nei prossimi tre mesi. Chiediamo di essere ascoltati in un confronto che auspichiamo aperto e leale. Tanti i nodi da sciogliere come il tema della riqualificazione del patrimonio pubblico e dell’edilizia agevolata e sovvenzionata (IACP) che potrebbe rappresentare un naturale bacino in cui far confluire maestranze e imprese che via via diminuiranno i volumi di intervento sull’edilizia privata», conclude Salomoni.