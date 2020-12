Il Natale a Roma ha il sapore delle creme e dei lievitati di Giuffrè , gelateria con pasticceria nel cuore di Trastevere. Aperto nel giugno 2018, Giuffrè propone un formato innovativo che unisce due mondi che sembrano lontani ma che sono nati per stare insieme, con l’intento di portare il gusto ad un nuovo livello.

Il Natale arriva in casa Giuffrè. Accanto alle creme e ai dolci più rappresentativi della gelateria

con pasticceria di viale Trastevere – tra brioche con gelato, maritozzi e semifreddi – arriva il dolce simbolo delle feste: il panettone, il re dei grandi lievitati, che è ancora capace di fare sognare.

Una creazione artigianale per un prodotto che nasce da una lievitazione di almeno 36 ore con lievito madre – che fornisce al panettone un’irresistibile morbidezza e la giusta umidità – e da uova freschissime, burro di pura panna, canditi artigianali e vaniglia del Madagascar. Successivamente, la cottura controllata e una notte a testa in giù rendono la sua cupola sferica e il panettone irresistibile.

Oltre alla versione più classica del panettone, ricco di profumi, deliziosamente burroso e fragrante, il laboratorio a vista di Giuffrè – tra tradizione e innovazione – propone un’offerta più audace e raffinata come il Panettone cioccolato e albicocca, ispirato alla famosa torta Sacher, risultato dell’incontro perfetto tra il cioccolato fondente e la nota fruttata dell’albicocca. Fresco e molto gustoso è, invece, la versione del Panettone al marron glacé e mandarino, un incredibile connubio tra la sontuosa dolcezza dei migliori marron glacé e le note aromatiche del mandarino.

In più, per questo Natale, Giuffrè si fa in quattro . Senza snaturare il suo essere di gelateria con pasticceria, per l’occasione diventa anche cioccolateria e pralineria . Un dolce mondo incantato, quello di Giuffrè, fatto di torroni artigianali , prodotti con le migliori materie prime. Consistenze diverse e connubi sensazionali, sono ben 5 le varianti disponibili. C’è il classico Gianduia al latte, realizzato con cioccolato Jivara 40% Valrhona e Nocciola Piemonte Igp delle Langhe. C’è la variante Gianduia fondente , con cioccolato Jivara 40% Valrhona. Per chi ama i gusti più particolari, Giuffrè ha ereditato dagli insegnamenti dal maestro gelatiere e cioccolatiere, Paolo Brunelli, il Portonovo , realizzato con cioccolato Dulcey Valrhona e arachidi salate. Gli amanti del caffè, invece, troveranno nel torrone Mandorla, caffè e cardamomo tutte gli aromi e le sensazioni del vero espresso. Per i “maniaci” del pistacchio, arriva in soccorso il torrone Pistacchio con cioccolato bianco, pasta di pistacchio verde di Bronte DOP e pistacchi verdi di Bronte DOP

Per augurare un delizioso Buon Natale, da quest’anno, attraverso la campagna “Avviciniamoci – Regala una dolce emozione” , Giuffrè offre la possibilità di acquistare una scatola natalizia personalizzata, scegliendo tra prodotti gastronomici selezionati. Il nome dell’iniziativa è stato prescelto per sottolineare l’importanza di essere “simbolicamente vicini”, sebbene lontani fisicamente, alle persone più care anche attraverso il cibo.

