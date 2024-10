di Carola Parano

Intervista al Rabbino Boaz Pash, israeliano ortodosso è stato rabbino della Comunità Israelita di Lisbona, Portogallo, tra gennaio 2004 e settembre 2005, presso la Sinagoga Shaaré Tikva.

Dall’agosto 2006 è rabbino di Cracovia, in Polonia.

Vive in Israele

Rav Pash , come vedi la realtà di Israele adesso dopo l’eliminazione di nasrhallah ?

La situazione in Israele continua a essere difficile. Non è una questione di esistenza o non esistenza di questa o quella personalità. Viviamo tra disperazione e speranza. Non sembra esserci alcun cambiamento in meglio all’orizzonte. Il mondo ci sta lentamente voltando le spalle. I nostri nemici, che includono l’intero mondo arabo (sia sunniti che sciiti, e anche i paesi con cui abbiamo i cosiddetti “accordi di pace”) stanno prendendo il coraggio di attaccarci, e noi, non importa quanto siamo intelligenti e sofisticati, i nostri nemici saranno sempre infinitamente più numerosi di noi. È quindi difficile vedere come le cose miglioreranno. E pensarci è deprimente. D’altra parte, ci sono due fatti che non possono essere ignorati: uno, non abbiamo nessun posto dove andare. E non abbiamo altra scelta che lottare per le nostre vite. E il secondo è che abbiamo attraversato situazioni più difficili, a volte molto, molto più difficili, e siamo sopravvissuti, probabilmente sopravviveremo anche alla situazione odierna, in un modo o nell’altro

Chi metteresti alla guida di Israele ?

Per quanto riguarda la leadership in Israele, so che dai media sembra che ci sia un fallimento nella leadership politica e sociale in Israele, e questo potrebbe essere abbastanza vero. D’altro canto, siamo consapevoli che ci sono situazioni oggettive in cui, indipendentemente da chi si trovi sul ponte di comando e che governi la nave, la tempesta circostante continuerà a scuoterla. E se siamo una “villa in mezzo alla giungla” – come l’ha definita il nostro attuale primo ministro – la giungla circostante rimarrà anche se dentro casa cerchiamo di stare bene. Ci sono molte critiche all’attuale leadership in Israele, ma secondo me è altamente dubbio che sia possibile trovare un’altra leadership in Israele che faccia le cose in modo diverso. La leadership israeliana, come la leadership degli arabi, così come i due popoli, quello israeliano e quello arabo, sono tenuti prigionieri dalle dee del destino, quando si sa in anticipo, più o meno, come si svilupperanno le cose. “Maqetub” – così viene chiamato nel nostro ambiente, l’arabo, un’espressione che significa “come è scritto, come sarà, e non c’è niente da fare al riguardo”. Un fatalismo perfetto. La speranza di tutti è che qualcosa cambierà, o tramite il cambiamento dei popoli, o tramite un intervento divino-celeste-sperimentale che cambierà gli atteggiamenti fissi dei popoli e dei loro leader. A proposito, secondo me, la seconda opzione è più realistica, perché la prima, sfortunatamente, non è all’orizzonte.

“Secondo me, lo stato ebraico non durerà ancora a lungo, la pressione dei nemici intorno, la natura omicida e intransigente degli arabi, il valore molto basso della vita umana in Medio Oriente, così come le crepe sempre più ampie nel tessuto sociale israeliano – tutto ciò porterà alla disintegrazione dello stato, alla fuga di massa dei suoi cittadini ebrei, al loro essere lasciati in balia dei palestinesi, e forse al massacro di massa degli ebrei per mano dei loro vicini (questo è successo non molto tempo fa in Europa, e non c’è motivo per cui non accadrà di nuovo a noi). Questa è la mia previsione per il futuro, vorrei sbagliarmi”

Se tornasse herzl sarebbe contento di Israele oggi?

Se Herzl risorgesse dalla tomba e vedesse lo stato di Israele oggi, credo che avrebbe sentimenti ambivalenti.

Da un lato, il suo sogno si è avverato; c’è uno stato per gli ebrei, forte, sicuro di sé, finanziariamente e politicamente stabile, e tutto ciò che abbiamo desiderato durante 2000 anni di esilio.

D’altro canto, era preoccupato per una serie di tendenze nello stato di Israele, che non elencherò tutte qui, ma eccone alcune:

1. La tendenza religiosa, il paese che Herzl sognava era un paese completamente laico, dove c’è ovviamente libertà religiosa, ma anche libertà dalla religione, oggi la tendenza è al contrario, si dà sempre più peso alla questione della religione, quando una gran parte dei residenti del paese non la vuole affatto.

Herzl sognava uno “stato per gli ebrei” come nome del suo monumentale manifesto “Lo stato degli ebrei”, quando oggi la tendenza è quella di parlare di “stato ebraico”, che va ben oltre il luogo in cui vivono gli ebrei e porta con sé un suo carattere specifico, qualcosa che non era incluso nella visione di Herzl.

2. La questione della sicurezza e delle relazioni con i vicini che non è stata ancora risolta, e nessuno sognava che avremmo dovuto combattere dopo così tanti anni per l’esistenza dello stato ebraico. A Herzl non sarebbe piaciuto. Inoltre, per questo motivo, ci sono alcuni fenomeni che sicuramente non gli sarebbero piaciuti, come il militarismo della società israeliana, l’adorazione dei generali e del personale militare, fenomeni che sono la necessità della realtà in una società che dipende dall’esercito per preservare la propria vita, ma non erano inclusi nella visione di Herzl.

Ci sono altri fenomeni che non devono essere piaciuti, ma, come detto, in generale era abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti, proprio come noi, la maggioranza dei cittadini israeliani, ci sentiamo nei confronti del nostro paese.

Rav, come vedi i Patti di Abramo ?

C’è un’espressione in yiddish che dice “cercare la moneta sotto la lampada”. Non nel luogo in cui la moneta è stata persa, ma nel luogo in cui si può trovare la soluzione, ma una soluzione a un problema diverso… “Gli accordi di Abramo” sono una bella cosa, e in effetti è giunto il momento che i vicini riconoscano noi e la nostra esistenza. Ma questo non è il nostro problema principale, non l’Arabia Saudita, non i paesi del Golfo, ecc., ma i palestinesi.

I palestinesi che continuano a combatterci con tutte le loro forze anche se avrebbero dovuto rendersi conto molto tempo fa che questo “muro di ferro” non si romperà o si incrinerà.

L’immaturità politico-nazionale dei palestinesi è il nostro problema, e finché non sarà fondamentalmente risolta, antidolorifici di vario tipo aiuteranno solo a conviverci con meno sofferenza, ma non cureranno la malattia. Bisogna sottolineare che noi israeliani, il popolo e la leadership, non possiamo risolvere questo problema.

Ciò dipende esclusivamente dal consenso palestinese e dalla loro maturità politica. Finché non capiranno che non saranno in grado di ottenere tutto ciò che vogliono, e dovranno accontentarsi di un compromesso o di un altro, non sarà possibile raggiungere normali relazioni di vicinato con loro, ed entrambe le parti continueranno a soffrire: i palestinesi – dall’occupazione, dall’oppressione e dalla discriminazione, e gli israeliani – dalla guerra e dal terrorismo e dalla mancanza di speranza che questo cambierà. In breve, gli accordi di Abramo sono piacevoli e appropriati, c’è un grande dubbio che rispondano al vero problema.