American Airlines ribalta l’aereo e caccia un bambino di due anni per non aver indossato la maschera durante un attacco d’asma

L’American Airlines ha invertito un volo e ha dato il via a un bambino asmatico di due anni, sua madre e sua nonna, perché il bambino non poteva indossare correttamente una maschera facciale quando aveva un attacco d’asma.

Amanda Pendarvis, suo figlio Waylon di due anni e sua madre, sarebbero stati cacciati dal volo AA 1284 lunedì, perché Waylon, che ha l’asma, stava avendo un attacco e di conseguenza non poteva mantenere la mascherina sul viso correttamente. . Pendarvis lo ha descritto su Instagram come “l’esperienza più umiliante/traumatizzante”, a causa delle azioni dell’assistente di volo, Carl e descritto come “davvero malvagio [e] inciampare nel potere”.

Nei filmati sconvolgenti pubblicati su Instagram da Pendarvis, si vede suo figlio piangere e non voler indossare la mascherina a causa della sua incapacità di respirare. Nonostante abbia presumibilmente mostrato all’assistente dell’American Airlines il suo test COVID negativo e lo abbia informato che ha l’asma, all’assistente di volo “non importava” che Waylon fosse “letteralmente iperventilato”. Di conseguenza, l’aereo ha invertito il volo e la famiglia è stata scortata via dagli agenti di polizia. “Non stavo rifiutando una mascherina, né ho tantomeno detto che non avrei cercato di tenere una mascherina su mio figlio”, ha confermato Pendarvis.

Nonostante l’assistente di volo abbia annunciato l’incidente a tutto l’aereo, descrivendo suo figlio come un “viaggiatore non conforme”.

Tanta la solidarieta’.

La maggior parte dei passeggeri non ha parlato di ciò che stava accadendo, ha aggiunto. “C’era un uomo dietro di noi che stava in piedi [all’assistente di volo] dicendogli quanto fosse [folle e irrazionale]”, ha scritto Pendarvis, aggiungendo che molti altri passeggeri hanno mormorato “Mi dispiace”.

A mother has alleged that an American Airlines flight attendant kicked her and her son off of a flight because the two-year-old could not wear a mask properly during an asthma attack. Story upcoming at @NationalFile pic.twitter.com/4OajeHrMAz — Jack Hadfield 👍🇬🇧 (@JackHadders) September 14, 2021

La storia ha guadagnato maggiore attenzione quando l’utente di Twitter Tiger Lily ha twittato screenshot di ciò che Pendarvis ha pubblicato su Instagram. “L’unica cosa che il covid ha fatto alla società è rimuovere le persone dalla loro compassione”, ha scritto. “Ospedali che fanno partorire le madri da sole, i bambini vengono presi, i bambini cacciati via dai voli, le famiglie che si rivoltano l’una contro l’altra. Non sarò gentile con queste persone. Non più.” Le risposte al tweet sono state per lo più di shock e rabbia, comprese molte richieste a Pendarvis di citare in giudizio American Airlines.

FONTE: https://nationalfile.com/american-airlines-turns-plane-around-kicks-two-year-old-off-flight-for-not-wearing-mask-during-asthma-attack/