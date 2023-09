Non mancherà poi l’importante contributo di Andromeda Film ; Anpit Azienda Italia ; Cotril ; Grand Hotel Savoia ; Hotel de la Poste ; La Cooperativa di Cortina ; Pianegonda ; The Film Club ; Visottica ; WeShort; Zorzettig .

Non solo. La 19a edizione di Cortinametraggio vedrà anche la preziosa partecipazione di: Aeronautica Militare , della Polizia di Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera .

Quest’anno, inoltre, Rai Cinema Channel contribuirà con il Festival donando un Premio di tremila euro per l’acquisizione dei diritti.

Ad arricchire la proposta di quest’anno, ci sarà anche una sezione internazionale dedicata al cinema “Made In USA” .

Annunciata, poi, la data di apertura del bando per le iscrizioni tramite la piattaforma Filmfreeway, fissata per il 12 settembre .

Durante la conferenza stampa è stata mostrato ai presenti il primo episodio di Old Wild West , la web serie che vede alla regia Andrea Andolina , vincitore del Premio Old Wild West nella scorsa edizione del Cortinametraggio, che sarà trasmessa sui social a metà settembre.

Immancabili poi Marcello Foti , presidente onorario del festival e Roberto Ciufoli , che si riconferma anche per questa edizione il presentatore ufficiale della kermesse.

Al fianco della madrina ci sarà come di consueto Niccolò Gentili , direttore artistico della Kermesse che fa dello scouting una professione, guardando al panorama dei talenti emergenti con un’attitudine che è espressione di intuito e ricerca costante, sposando così la vocazione del festival e della sua fondatrice.

Presentata a Venezia la 19a edizione di Cortinametraggio , il festival di riferimento per i corti, ormai riconosciuta fucina di talenti italiani, che si terrà a Cortina D’Ampezzo dal 12 al 17 marzo 2024 .

